Krizin başrolündeki isim istifa etti

ABD'li bankaların iflasının ardından piyasada iflas korkularıyla öne çıkan başka bir banka olan İsviçreli Credit Suisse'nin yüzde 9,9'una sahip olan ve yaptığı açıklamalar ardından, bankanın hisselerinin düşmesine katkıda bulunan Suudi Ulusal Bankası (SNB) Başkanı Al Khudairy, görevinden istifa etti.

Bankacılık krizinin ortasında alevlenen Credit Suisse'ye yönelik iflas korkularının ardından, İsviçreli borç verene herhangi bir ek destek vermeyeceklerini yönelik CNBC'ye konuşan Khudairy, "İsviçre Merkez Bankası'nın ifadelerine bakılırsa her şey yolunda. Bankanın daha fazla sermayeye ihtiyaç duymayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamanın ardından bankanın hisselerinde sert düşüşler meydana gelmiş ve Credit Suisse, İsviçre'nin en büyük bankası olan UBS'ye satılmıştı.