"Küresel ekonomide resesyon riski çok yüksek"

Reuters anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğuna göre, küresel ekonominin bu yıl resesyona girme riski yüksek ve birçoğu ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinin iş dünyasının hissiyatına zarar verdiğini söylüyor.

Sadece üç ay önce, yaklaşık 50 ekonomiyi kapsayan aynı ekonomist grubu, küresel ekonominin güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesini bekliyordu.

Ancak Trump'ın ABD'den ithal edilen tüm mallara gümrük vergisi getirerek dünya ticaretini yeniden dizayn etme çabası finans piyasalarında şok etkisi yaratarak borsaların trilyonlarca dolar değer kaybetmesine neden oldu ve yatırımcıların dolar da dahil olmak üzere güvenli bir liman olarak ABD varlıklarına olan güvenini sarstı.

Artan belirsizlikler ve mallar üzerindeki yüzyıllık yüksek vergilerle karşı karşıya kalan birçok küresel işletme, gelir tahminlerini ya geri çekti ya da düşürdü.

1-28 Nisan tarihleri arasında ankete katılan 300'den fazla ekonomistin hiçbiri gümrük vergilerinin iş dünyasının duyarlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olmadığını söylerken, yüzde 92'si olumsuz görüş bildirdi. Çoğunluğu Hindistan ve diğer gelişmekte olan ekonomilerden olmak üzere sadece yüzde 8'i nötr dedi.

Ekonomistlerin dörtte üçü tahminlerini düşürdü

Ekonomistlerin dörtte üçü 2025 küresel büyüme tahminlerini düşürerek ocak ayında yapılan ankette yüzde 3 olan medyan büyüme tahminini yüzde 2,7'ye çekti. Uluslararası Para Fonu ise yüzde 2,8 ile biraz daha yüksek bir tahminde bulundu.

Ankete katılan 48 ekonomiden 28'i için medyan tahminlerin düşürülmesiyle, ankete katılan bireysel ekonomiler de benzer bir eğilim gösterdi.

Diğerleri arasında, 10 ekonomi için konsensüs görüşü değişmedi ve Arjantin ve İspanya da dahil olmak üzere 10'u için görüş, esas olarak iç gelişmelere dayanan bir önceki ankete göre hafifçe yükseltildi.

Trump'ın gümrük vergilerini uygulamaya koymasıyla başlayan büyüme beklentilerindeki mevcut düşüş trendinin derin olduğunu ve düzeltilmesinin kolay olmadığını düşündüren 2026 yılı için görüş ayrılığı neredeyse aynıydı.

"Küresel bir resesyon riski çok yüksek"

Bu yıl küresel bir resesyon riski sorulduğunda, yüzde 60'lık bir çoğunluk - 167 kişiden 101'i - yüksek veya çok yüksek olduğunu söyledi. 66 kişi düşük derken, 4 kişi çok düşük dedi.

Merkez bankalarının son birkaç yıldır faiz oranlarını art arda yükselterek, son 10 yılların en kötü küresel enflasyon artışını dizginleme konusunda kaydettiği ilerlemenin de, ekonomistlerin enflasyonist olduğu konusunda hemfikir olduğu gümrük vergileri nedeniyle durması bekleniyor.

Ankete katılan 29 büyük merkez bankasının yüzde 65'inden fazlası - 19'u - bu yıl enflasyon hedeflerini tutturmayı beklemezken, bu sayı gelecek yıl için biraz düşerek 15'e geriledi.