Küresel hisse senedi fonlarından sermaye çıkışı bu hafta da devam etti

Küresel yatırımcılar, ABD ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler ve ABD Başkanlık tartışmaları öncesinde siyasi iklime ilişkin ihtiyatın etkisiyle 11 Eylül'e kadar üst üste ikinci hafta hisse senedi fonlarında net satıcı oldu. Ancak, merkez bankalarının faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik çıkışları azalttı.

LSEG verilerine göre, yatırımcılar hafta boyunca küresel hisse senedi fonlarından 3,46 milyar dolar çekti. Ekonomik yavaşlamaya işaret eden ABD verileri geçen haftaki küresel hisse senedi satışlarını tetikledi, ancak ECB faiz indirimi ve gelecek haftaki toplantıda 50 baz puanlık bir ABD faiz indirimi beklentisinin ardından dünya hisse senetleri bu hafta %2'nin üzerinde toparlandı.

Yatırımcılar önceki hafta 11,54 milyar dolarlık net satışın ardından geçen hafta 7,82 milyar dolar değerinde ABD hisse senedi fonu sattı. Buna karşılık, Asya ve Avrupa fonlarına sırasıyla 2,91 milyar dolar ve 793 milyon dolar giriş oldu.

Barclays küresel araştırma başkanı Ajay Rajadhyaksha bir notunda, "Dünya genelinde faiz indirimlerinin başlaması ve işsizliğin hala düşük olması nedeniyle küresel hisse senetlerini bir kez daha sabit getiriye tercih ediyoruz. Ancak yatırımcılar ABD başkanlık seçimlerinden çıkacak netliği bekleyerek şimdilik kenarda oturmayı tercih edebilirler." dedi.

Son 10 ayın en büyük çıkışı

Teknoloji sektörü 11 Eylül'e kadarki haftada 1,97 milyar dolarlık önemli bir çıkış yaşadı ve bu Kasım 2023'ten bu yana görülen en büyük çıkış oldu.

Bu arada, yatırımcılar finans sektöründen 1,53 milyar dolar çekerken, temel tüketim malları ve kamu hizmetlerine sırasıyla 1,12 milyar dolar ve 878 milyon dolar ayırdı.

Hafta boyunca, yatırımcılar daha güvenli para piyasası ve devlet tahvili fonlarına sırasıyla 21,67 milyar dolar ve 4,14 milyar dolar ekledi. Küresel tahvil fonları art arda 38. haftasında 11,81 milyar dolar çekerken, yatırımcılar özellikle 3,12 milyar doları kısa vadeli fonlara yöneldi. Altın ve diğer değerli metal fonları 472 milyon dolarlık net alımla art arda beşinci haftada da cazibesini korurken, enerji fonlarına giriş 150 milyon dolar arttı.