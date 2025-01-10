Küresel konteyner navlun fiyatları son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı
Küresel konteyner navlun fiyatları 2025 yılına da yükselişle başladı ve üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi; fiyatlar yaklaşık son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 9 Ocak ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 2 arttı.
Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40’lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 905 dolardan 3 bin 986 dolara çıktı. Böylece 12 Eylül tarihinde görülen 4 bin 168 doların ardından en yüksek navlun fiyatı görüldü.
Endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 30 daha yukarıda bulunuyor.
Artışta Shanghai-Los Angeles ve Shanghai-New York hatları etkili oldu; bu hatta fiyatlar sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 10 yukarı geldi.
Shanghai-Rotterdam hattı yüzde 8 ile en fazla gerileyen kargo yolculuk noktası oldu.