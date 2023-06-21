Lufthansa, AirPlus'ı satıyor

Lufthansa, AirPlus’ı İsveçli SEB'e satıyor. Lufthansa Group'tan yapılan açıklamada, İsveç bankası SEB'in iş seyahati ödemelerinde hizmet sağlayıcısı AirPlus’ı (AirPlus Servicekarten GmbH) Lufthansa’dan 450 milyon euroya almayı kabul ettiği belirtildi.

Anlaşma, Almanya'nın Hesse eyaletinde Neu-Isenburg'daki Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH'nin yanı sıra AirPlus'ın tüm uluslararası iştirak ve şubelerini kapsıyor.

Satış anlaşmasının gerekli onaylarının alındıktan sonra gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. AirPlus, satıştan sonra küresel ödeme ağı UATP'nin üyesi olmaya da devam edecek.

Nisan ayında yemek hizmetleri sağlayıcısı LSG Group'un satışı ve son olarak İtalya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu firması ITA'nın azınlık hisselerini satın alınmasının ardından AirPlus'ın satışı, Lufthansa Group'un ana faaliyet alanına yoğunlaşma stratejisindeki bir sonraki büyük adım olarak değerlendirildi.

Anlaşmanın, AirPlus'ın sermaye yoğun iş modeli nedeniyle Lufthansa'nın faaliyet karı üzerinde olumlu etkisinin olması da bekleniyor.