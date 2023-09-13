Mısır 1 milyar dolarlık yassı çelik üretim tesisi planlıyor
Mısır, 1 milyar dolar değerinde yatırımla yassı çelik üretmek için entegre bir sanayi tesis kurmayı planladığını açıkladı.
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Kabineden yapılan açıklamaya göre yılda 1,8 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip tesis, küresel ihracatın yanı sıra yerel pazara da hizmet verecek.
Kabine, projenin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını ve uluslararası bir şirketle işbirliği içinde kurulacağını belirtt ancak şirketin adı açıklanmadı.