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Mısır 1 milyar dolarlık yassı çelik üretim tesisi planlıyor

Mısır, 1 milyar dolar değerinde yatırımla yassı çelik üretmek için entegre bir sanayi tesis kurmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Kabineden yapılan açıklamaya göre yılda 1,8 milyon ton yassı çelik üretim kapasitesine sahip tesis, küresel ihracatın yanı sıra yerel pazara da hizmet verecek.

Kabine, projenin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını ve uluslararası bir şirketle işbirliği içinde kurulacağını belirtt ancak şirketin adı açıklanmadı.

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