OECD Bölgesi'nde işsizlik 13 aydır yüzde 5'in altında

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) bölgesinde işsizlik oranı 13 ay üst üste yüzde 5,0'in altında kalmayı başardı.

OECD'nin Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı rapora göre, işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 4,7'den yüzde 4,8'e çıktı.

İşsizlik oranı 15 OECD ülkesinde artarken, 9'unda azaldı, 9'unda ise değişiklik göstermedi.

Aynı ayda işsiz sayısı 32 milyon 658 binden 32 milyon 942 bine yükseldi.

En yüksek işsizlik oranı yüzde 11,6 ile İspanya'da kaydedilirken, en düşük oran yüzde 2,7 ile Çekya ve Japonya'da gerçekleşti.

İşsizlik oranı 2020 yılı Nisan ayında yüzde 8,8 ile rekor kırmıştı.