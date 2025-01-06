Morgan Stanley: ABD hisse senetlerini için zorlu bir 6 ay kapıda!

Morgan Stanley stratejistlerine göre, ABD hisseleri önümüzdeki altı ayda Hazine tahvil getirilerinin artması ve doların enflasyon endişelerine bağlı olarak yükselmesiyle zorlu bir dönemle karşı karşıya kalabilir.

Stratejist Michael Wilson, S&P 500 Endeksi ile tahvil getirileri arasındaki korelasyonun, 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yüzde 4,5'in üzerine çıkmasıyla "kesin bir şekilde negatif" hale geldiği konusunda uyardı. 30 yıllık getiri, bugün 2023'ün sonlarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Wilson, doların artık bazı şirketleri baskı altına alabilecek seviyelere yaklaştığını ve piyasa derinliğinin zaten zayıf olması nedeniyle yılın ilk yarısında hisse senetlerine zarar verebileceğini söyledi.

Yılın ikinci yarısı pozitif geçebilir

Stratejist, "2025'in iki yarıdan oluşan bir yıl olabileceğini düşünüyoruz" diye yazdı ve olası vergi indirimleri gibi piyasa dostu politikaların yılın ilerleyen dönemlerinde hisse senetlerini desteklemesinin muhtemel olduğunu söyledi.

Kasım ayında Morgan Stanley S&P 500 için 12 aylık 6.500 puanlık bir hedef yayınlamıştı ve bu, Cuma günkü kapanıştan itibaren yaklaşık yüzde 9'luk kazançlar anlamına geliyor.

ABD hisselerindeki yükseliş, ekonomik büyüme konusundaki endişeler ve Federal Rezerv'in beklenenden daha şahin bir politika görünümü nedeniyle Aralık ayında sekteye uğradı. Ekim 2022'den bu yana S&P 500'deki kazanımların çoğunu yönlendiren teknoloji hisseleri, en büyük geride kalanlar arasındaydı.