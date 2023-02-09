Münih Re: Küresel ekonomi güçleniyor

Yüksek enflasyon ve düşük büyümenin 2023'te küresel ekonomiye damga vurması bekleniyor. Ancak, Münih Re'nin 2023 Ekonomik Görünümü raporuna göre küresel ekonomi, Ukrayna'daki savaşın sonuçları, keskin fiyat artışları ve yüksek faiz oranları ile başlangıçta beklenenden daha iyi başa çıkacak.

Baş Ekonomist Michael Menhart şu yorumu yaptı: "Küresel ekonomi, pandemi öncesi ve savaş öncesi dönemden farklı ve muhtemelen bir süre daha bu şekilde kalacak. Enflasyon, yüksek faiz oranları, hükümet müdahaleleri ve görünümü şekillendiren jeopolitik riskler bunun en büyük sebebi. Olumlu tarafı ise küresel ekonomiye yönelik tahminler artık altı ay öncesine göre daha iyimser.”

Rapora göre, özellikle sanayileşmiş ülkelerde yüksek enflasyon ve düşen reel gelirler, tüketim mallarına olan talebi gözle görülür şekilde azaltacak.

Ayrıca 2020'de yaşanan Covid-19 kaynaklı durgunluğun ardından tüketimde yaşanan güçlü toparlanma artık durma noktasına geldi. Şirketler açısından ise, yüksek faiz oranları nedeniyle daha az elverişli olan finansman koşulları yatırımları engelliyor.

Çin'in küresel ekonominin büyümesi için lokomotif olduğunu belireten analistler “Çin, küresel büyümenin lokomotifi rolünü sürdürecek ancak yoğun Covid-19 dalgasının sonuçları ve emlak piyasasındaki sorunlar ülkenin ekonomik gelişimini engellemeye devam edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, büyümenin 2022'ye kıyasla bir miktar toparlanması beklenirken, geçmişte görülen büyüme oranlarından uzak kalacağı vurgulandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, küresel ekonomide de büyük etki yaratmış, bu durum enerji ve emtia piyasalarının belirleyici ve etkili bir unsur haline gelmesine neden olmuştu.

Avrupa'da doğal gaz arzının kısıtlanabileceği ve ciddi bir durgunluğun eli kulağında olabileceği yönündeki korkular şimdiye kadar asılsız çıktı. Münih Re, geçen yıl rekor düzeyde seyreden enerji fiyatlarının etkilerinin 2023 yılında özellikle Avrupa'da büyüme ve enflasyon oranlarına damgasını vurmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Raporda Ukrayna'daki savaşın yanı sıra, ABD ile Çin arasında yaşanabilecek olası bir gerginliği, ekonomik görünümü önemli ölçüde etkileyebileceği ve bunun bir risk oluşturduğu vurgulandı.

Enflasyon birçok sanayileşmiş ülkede düşerken, gelişmiş ekonomilerde yüksek kalmaya devam edecek. Raporda bu eğilimin 2023 boyunca devam etmesi bekleniyor.

Michael Menhart yaptığı değerlendirmede “Enflasyon zorlu olmaya devam ediyor. Genel enflasyon rakamları aşağı doğru dönerken, gelişmiş ekonomilerin çoğu için altta yatan enflasyon baskıları yükselmeye devam ediyor. Enflasyonun 2024 yılına kadar merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalacağını düşünüyoruz.” dedi