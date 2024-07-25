NBA yayın anlaşması: 77 milyar dolara imzalar atıldı

Uzun zamandır devam eden NBA yayın anlaşması sonunda nihayete erdi. NBA, Walt Disney'in ESPN'si, Comcast'in NBCUniversal'i ve Amazon Prime Video ile bir yayın anlaşması imzaladığını duyurdu. 11 yıllık anlaşmanın bedeli yaklaşık 77 milyar dolar.

NBA yaptığı açıklamada, "Warner Bros. Discovery'nin son teklifi, Amazon Prime Video'nun teklifinin şartlarını karşılamadı ve bu nedenle Amazon ile uzun vadeli bir anlaşmaya girdik" dedi.

Bir süredir Warner Bros Discovery'nin TNT Sports bölümünün de sözleşmeyi devam ettirip ettirmeyeceği gündemdeydi. TNT Sports'un sözleşmesinin yenilenmemesine karar verildi. Yaklaşık 40 yıldır NBA ve TNT arasında bir işbirliği vardı. Yeni anlaşma aslında yeni bir döneme de işaret ediyor.

Yeni anlaşma ile her sezon TV'de yayınlanan normal sezon maçlarının sayısı 75'e çıkarılıyor. TV'de yayınlanan maçların artması, ligin görünürlüğünü ve taraftarlar için erişilebilirliği artıracak.

Disney, yayın hakkı için yıllık 2,62 milyar dolar ödüyor. NBCUniversal'in ödediği miktar ise 2,45 milyar dolar ödüyor. Yeni haklar anlaşması 2025-26 sezonunda başlayacak ve 2035-36 sezonuna kadar devam edecek.

NBA uygulaması, yayın, kablo TV veya yayın hizmeti olsun, her ulusal maça yönlendiren merkezi bir portal olacak.

Her sezon yaklaşık 75 normal sezon maçı yayın TV'de olacak, bu da mevcut haklar anlaşmasındaki 15 maçtan fazla.

Lig, iki yayın istasyonu olan Disney'in ABC'si ve NBCUniversal'ın NBC'si ile ortak olacak.

Disney, ABC'de 20'den fazla ve ESPN'de 60'a kadar olmak üzere sezon başına 80 NBA normal sezon maçı yayınlayacak. ABC, NBA Finalleri'nin tek evi olmaya devam edecek.

NBCUniversal, 2002'de NBA haklarını kaybettikten sonra lig yayın ortağı olarak geri dönüyor. NBCUniversal, normal sezonda 100 NBA maçı yayınlayacak, bunların yaklaşık 50'si Peacock'ta özel olacak.

Disney, sezon başına en az 25 normal sezon maçı yayınlayacak, NBCUniversal ise platformlarında 50 normal sezon ve playoff maçı yayınlayacak.