New York borsası karışık seyirle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 39.308 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 5.537,02 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 18.188,30 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta yeni zirvelerini gördü.

ABD'de bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alırken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, haziranda 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı da yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi artarak 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise haziranda aylık bazda 5 puan azalışla 48,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden endeks, hizmet sektöründeki daralmaya işaret etti.

ABD'de sanayi sektörünün performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri de mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, ekonomide soğumaya işaret eden verilerin, ABD ekonomisinin durumu hakkında endişelere neden olsa da ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yakın zamanda başlayabileceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Verilerin yanı sıra ABD'de bugün piyasalar kapandıktan sonra yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanakların da takip edileceğini aktaran analistler, tutanaklarda bankanın para politikasının seyrine dair daha fazla ipucunun aranacağını ifade etti.

Bu gelişmelerle, düşüşünü sürdüren ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34 seviyesine geriledi.

Öte yandan, ABD'deki bahis sitelerinde Donald Trump ile girdiği canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimaline bahis oynayanların oranı arttı.

Demokrat Parti içinde de Harris'in Biden'a kıyasla daha "güçlü" bir aday olabileceği ihtimali tartışılırken analistler, Biden'ın başkanlık yarışından çekilip çekilmeyeceğine dair haberlerin de piyasaların takibinde olduğunu belirtti.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle bugün erken kapanan New York Borsası, yarın kapalı olacak.