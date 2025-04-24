Norveç Varlık Fonu'ndan 40 milyar dolarlık zarar

Dünyanın en büyük devlet varlık fonu olan Norges Bank Investment Management, teknoloji sektöründeki zayıflığı gerekçe göstererek ilk çeyrekte 415 milyar kron (40 milyar dolar) zarar ettiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Bu çeyrek önemli piyasa dalgalanmalarından etkilendi. Hisse senedi yatırımlarımız büyük ölçüde teknoloji sektöründen kaynaklanan negatif bir getiri elde etti" denildi.

Fonun değeri mart ayı sonunda 18,53 trilyon krona ulaştı ve yatırımlarının %70'i hisse senetlerine yapıldı -bu varlık sınıfında %1,6'lık bir kayıp kaydedildi. Fonun piyasa değeri, büyük ölçüde olumsuz döviz hareketleri nedeniyle ilk çeyrekte 1,215 trilyon kron azaldı.

Fon, "Kron, çeyrek boyunca birçok ana para birimi karşısında güçlendi. Döviz hareketleri fonun değerinde -879 milyar kronluk bir düşüşe katkıda bulundu" ifadelerini kullandı