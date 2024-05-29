Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zekanın gücüyle Apple'a yaklaştı

Gazete Oksijen'in haberine göre Nvidia'nın hisseleri Salı günü yaklaşık yüzde 6'lık bir artışla rekor seviyeye ulaştı ve hisse senetlerindeki bu sert yükseliş, Nvidia'nın piyasa değerini Apple'a daha da yakınlaştırdı. İki şirket arasında yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değerleme farkı bulunuyor.

En son 1.128 dolardan işlem gören Nvidia'nın piyasa değeri 2,8 trilyon dolara ulaşırken, Wall Street'in Microsoft'tan sonra en değerli ikinci şirketi olan Apple'ın piyasa değeri 2,9 trilyon dolar oldu.

Hisse senedi seans sırasında yüzde 8'e varan bir artışla 1.149,39 dolara yükselerek gün içi rekor seviyeye ulaştı. Apple'ın hisseleri öğleden sonraki işlemlerde yüzde 0,2 geriledi.

Nvidia'nın hisseleri, geçen hafta Wall Street beklentilerinin üzerinde ikinci çeyrek geliri tahmin etmesinden ve hisselerin 10’a 1 oranında bölünmesi kararını aldığından bu yana yaklaşık yüzde 13 arttı.

Hargreaves Lansdown'da hisse senedi analizi başkanı olan Derren Nathan "Piyasa, Nvidia'nın sürekli gelişen büyüme yörüngesine ayak uydurmakta zorlanıyor" dedi.

London Stock Exchange Group -(LSEG) verilerine göre, Nvidia kısa süre önce ileriye dönük kar tahminlerinin 36 katından işlem görürken, bu rakam Advanced Micro Devices (AMD) için 38, ve Intel için 21 oldu.

Şirketin hisseleri geçen yıl üç kattan fazla arttıktan sonra bu yıl şimdiye kadar iki kattan fazla yükseliş gösterdi. Yapay zeka patlamasından en çok faydalananlardan biri olan Nvidia, müşterilerinin yüksek performanslı çipleri için sıraya girmesiyle geçen hafta veri merkezi segmentindeki gelirinde beş kat artış bildirdi.

Alphabet, Microsoft, Amazon.com ve diğer teknoloji şirketleri, yapay zeka teknolojisine hakim olmak için yarışırken Nvidia'nın üst düzey çiplerinin sınırlı bir kaynağı için rekabet ediyor.

Yapay zeka temasının daha çok yolu var

AJ Bell'de yatırım analisti olan Dan Coatsworth "İşler inanılmaz derecede iyi gidiyor, büyümeye devam etmek için çok fazla fırsat var ve yapay zeka temasının hala ayakları var" dedi.

Wall Street'te uzun zamandır sahip olunması gereken bir hisse senedi olarak görülen Apple, zayıf iPhone talebi ve Çin'deki zorlu rekabetle mücadele ettiği için son aylarda diğer büyük teknoloji şirketlerinin altında performans gösterdi ve bu yıl yaklaşık yüzde 2 düştü.

Microsoft değerlemede dünya lideri

Microsoft, bulut hizmetlerinde yapay zekaya yaptığı erken yatırımlarla elde ettiği kazançlar nedeniyle diğer teknoloji firmalarının önüne geçerek bu yılın başlarında dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı.

Microsoft'un hisseleri Salı günü yüzde 0,4 düşerek 3,1 trilyon dolar piyasa değerini gördü. Apple ayrıca, yazılı komutlara insan benzeri yanıtlar üretebilen üretken yapay zekayı ürünlerine dahil etme konusunda Microsoft ve Google gibi rakiplerinden daha yavaş davrandı.