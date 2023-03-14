OPEC, küresel petrol talebi beklentisini sabit tuttu

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) aylık petrol piyasası raporuna göre, Şubat ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 117 bin varil/gün artarak 28,92 milyon varil/gün olarak gerçekti. Toplam petrol üretimi içinde OPEC'in pazar payı 28,4 oldu.

OPEC dışı petrol arzı ise Şubat ayında 0,5 milyon varil/gün artarak 73 milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 milyon varil/gün arttı.

Stoklar şubatta 26 milyon varil arttı

2022 yılı için küresel petrol talebinde büyüme beklentisini 2,5 milyon varil/gün olarak devam ettiren OPEC, küresel petrol talebinin 99,58 milyon varil/gün olduğunu tahmin etti.

OPEC, 2023 yılında küresel petrol talebinin 2 milyon varil/gün artarak 101,90 milyon varil/güne yükseleceğini öngördü.

Ocak ayı raporuna göre OECD ülkelerindeki ticari petrol stokları Kasım ayında 2,7 milyon varil artışla 2 milyar 768 milyon varil oldu. Stoklar geçen yılın aynı dönemine göre 26 milyon varil artarken, son 5 yılın ortalamasının 137 milyon varil altında gerçekleşti.

Kasım ayında OECD stoklarının talebi karşılayabileceği gün sayısı ise 5 yıllık ortalamanın 3,5 gün altında 59,5 gün oldu.