Pakistan'da dev rafineri projesi

Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco ile işbirliği gerçekleştirecek.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad'da, iki ülkenin şirketleri arasında imza töreni düzenlendi.

Anlaşmaya göre, Pakistan'ın önde gelen 4 petrol şirketi, ortak yatırım stratejisiyle Saudi Aramco ile Gwadar Limanı'nda 10 milyar dolar yatırımla sıfırdan rafineri kurulumu projesinde işbirliği yapacak.

Projeyle Pakistan'da, günde en az 300 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip, entegre bir rafineri petrokimya kompleksi kurulması öngörülüyor.

İki ülke arasında, 2019'da, Gwadar'da 10 milyar dolarlık petrol rafinerisi kurulması için anlaşma imzalanmıştı.