Pfizer'den 43 milyar dolarlık anlaşma

Pfizer Inc (PFE.N), COVID-19 aşısı satışlarındaki keskin düşüşe hazırlanırken kanser tedavisi portföyünü büyütmek için Seagen Inc (SGEN.O) ile yaklaşık 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Ayrıca bu satın alma, Pfizer'in 2009'da Wyeth'ı 67 milyar dolara satın almasından bu yana şirketin gerçekleştirdiği en büyük anlaşma.

Pfizer, Cuma günkü kapanış fiyatına göre yüzde 32,7'lik bir primle Seagen hissesi başına 229 dolar nakit ödececeğini açıkladı.

Pfizer, bazı ilaçlar için patent sürelerinin sona ermesi ve COVID ürünlerine olan talebin azalması nedeniyle 2030 yılına kadar beklenen 17 milyar dolarlık gelir düşüşünün etkisini hafifletmek için çabalıyor.