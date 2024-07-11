Piyasalarda dikkatler ABD’den gelecek veride: Yön belirleyici olacak

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla bankanın, yılın sonuna doğru faiz indirimine başlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesinin ardından teknoloji sektörü öncülüğünde pozitif bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'de enflasyon verilerine çevrildi. ABD haziran ayı enflasyonu, Türkiye saati ile (TSİ) 15.30’da açıklanacak. Kritik veriyle beraber piyasaların yön bulması beklenirken; sürpriz bir veriyle de piyasalarda hareketlilik yaşanabilir.

Powell’dan ‘güvercin’ açıklama

ABD Kongresindeki yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" belirtti.

Fed'in bilançosuna ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, bankanın bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını aktardı.

Powell, bilanço boyutunu küçültme konusunda "oldukça ilerleme kaydettiklerini" ifade ederek, "Daha gidecek yolumuz olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının ardından pay piyasalarında risk iştahının arttığını belirtti.

Enflasyon verisi kritik

Yatırımcıların, Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu için bugün açıklanacak enflasyon verileri takip edeceğini vurgulayan analistler, cuma günü de yayımlanması beklenen banka bilançolarının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, özellikle çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin önemine dikkati çekerek, söz konusu verinin aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,4 artmasının beklendiğini bildirdi.

Para piyasalarında ise Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimali yüzde 77, kasımda gitme ihtimali yüzde 76 ile fiyatlanırken, söz konusu faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali de yüzde 99 ile fiyatlanıyor.