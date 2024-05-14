Piyasalarda gözler bir kez daha Powell’da

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, ülkede dün açıklanan New York Fed'in nisan ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları endişeleri artırdı.

Ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, nisanda 0,3 puan artışla yüzde 3,3'e çıktı. Böylelikle tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşerken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e yükseldi.

Powell’ın mesajları kritik

Analistler, hem enflasyon beklentilerindeki artışın hem de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirterek, bugünkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcı kararlarını etkileyebileceğini dile getirdi. Powell’ın konuşması Türkiye saati ile saat 17.00’de başlayacak.

Yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, bu verilerin ardından Fed'in gelecek dönem yol haritasına ilişkin soru işaretlerinin azalabileceğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 89 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.