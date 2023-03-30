Powell'dan kritik sigorta görüşmesi

ABD'de Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan ve İsviçreli dev banka Credit Suisse'ye kadar sıçrayan 'bankacılık krizi' küresel çapta korku yaratmış, 'sigortalı' mevduatlara yönelik tartışmalar ise alevlenmişti.

Tartışmaların odak noktası ise Federal Hükümet altında bulunan ve bağımsız bir yapıya sahip olan Federal Deposit Insurance'ın (FDIC) sigortalanabilir mevduatlarda belirlediği 250 bin dolarlık üst limitin düşük bulunması ve başka iflaslara karşı mevduat sahiplerinin korunması için bu üst limitin arttırılması yer alıyordu.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kevin Hern yaptığı bir açıklamada, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Cumhuriyetçi Meclis üyeleriyle görüşerek, Kongre'nin federal sigortalı banka mevduatlarının boyutuna ilişkin sınırları yeniden değerlendirmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

ABD'de 1933'te Büyük Buhran yıllarında kurulan ve temel amacı Amerikan finansal sistemine yönelik kamu güvenliğini korumak olan Federal Deposit Insurance Corp. şu anda mevduat sahibi başına 250 bin dolara kadar olan mevduatlara sigorta yapma hakkında sahip. Ancak Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın batmasının ardından, 250 bin dolarlık sigorta üst limitinin arttırılması yönünde tartışmalar ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Cumhuriyetçi Meclis üyelerine enflasyon hakkında da açıklama yapan Powell, aktarıdan bilgilere göre, tedarik zincirinden kaynaklanan enflasyonun büyük ölçüde hafiflediğine dair işaretler gördüğünü söyledi.