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Rus rublesi değer kaybetti: Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyede

Rusya’nın nükleer doktrin güncellemesi ve Ukrayna’nın ATACMS füzeleriyle düzenlediği ilk saldırı sonrası dolar/ruble paritesi 100,5’e çıkarak Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi
AA
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Rus rublesi değer kaybetti: Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyede
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Ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,82 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi Ekim 2023’ten bu yana ilk defa 100,5 seviyesine yükseldi.

Moskova Borsası (MOEX) da yüzde 3 değer kaybederek 2.639 puana düşerken, dolar bazlı RTS endeksi yüzde 3 gerileyerek 831 puana indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Braynsk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

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