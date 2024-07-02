Rusya'da bütçedeki vergi gelirleri yüzde 32 arttı

Rusya Federal Vergi Hizmetlerinden yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 5 ayındaki vergi gelirlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Rusya’nın bütçedeki vergi gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 22,3 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, söz konusu gelirlerden hazineye 10,1 trilyon ruble aktarıldığı belirtildi.

Rus hükümeti, ülkedeki şirket ve yüksek gelirli çalışanlara yönelik vergi yükümlülüklerinin kademeli şekilde artırılmasını 30 Mayıs’ta onaylamıştı.

Buna göre, yılda belirli bir miktarın üzerinde gelir elde eden şirket ve çalışanlara yönelik vergi yükümlülükleri kademeli şekilde artırıldı.

Rusya’nın bütçedeki vergi gelirlerinin bu yıl 54 trilyon ruble civarında gerçekleşmesi bekleniyor.