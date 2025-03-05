Rusya'da işsizlik oranı Aralık 2023’ten bu yana ilk kez arttı

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede reel gelirler 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 9,1 arttı.

Perakende ticaret hacmi ocakta 2024’ün aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak, 4,5 trilyon rubleye (yaklaşık 50 milyar dolar) ulaşırken, enflasyon oranı ise mart ayı itibarıyla yüzde 10,07 seviyesinde gerçekleşti.

Rusya’da işsizlik oranı ise ocak ayında önceki aya göre 0,1 puan artışla yüzde 2,4’e çıkarken, böylelikle Aralık 2023’ten bu yana ilk defa yükseliş kaydetti.

Ülkede hükümet, özellikle Ukrayna savaşının ardından başlayan işgücü açığı sorunun çözümü için göçmen politikasında değişiklikler yapmayı planlıyor.