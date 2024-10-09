Savaşlar, küresel ekonomide büyük kayıplar yaratıyor!

Londra merkezli sigorta ve reasürans şirketi Lloyd's of London'a göre, küresel ekonomi potansiyel jeopolitik çatışmalar nedeniyle 5 yıl içinde 14,5 trilyon dolarlık kayıpla karşı karşıya kalabilir.

Tahmin, çeşitli sektörlerde potansiyel yaygın ekonomik verilerle birlikte, artan jeopolitik gerilimlerin yarattığı önemli risklere vurgu yapıyor.

Lloyd's'tan yapılan açıklamada, "Dünya ithalat ve ihracatının yüzde 80'inden fazlası -yaklaşık 11 milyar ton mal- denizde gerçekleştiğinden, jeopolitik bir çatışma nedeniyle büyük ticaret yollarının kapanması, dirençli bir ekonomi için gereken kaynaklara yönelik en büyük tehditlerden biridir" denildi.

Yakın dönemde görülen riskler

2021 yılında kanaldan geçerken kontrolü kaybeden bir gemi nedeniyle Süveyş Kanalı'nda deniz trafiği tamamen durmuştu. Geminin kanal yolunda tıkalı kaldığı sürede dünya ticaretinin günde 10-15 milyar dolar aralığında zarar ettiği tahmin edilmişti.

2022 yılında Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yükselen enerji ve gıda emtia fiyatlarının etkisiyle dünya pandemi çıkışı enflasyonist bir döneme girerken, özellikle majör merkez bankalarının yükselttiği faizlerle küresel maliyetler de artmıştı.

Orta Doğu’da etkili oluyor

Ekim 2023’te başlayan İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonrasında, Yemen’deki Husiler, Kızıldeniz'de "İsrail'le bağlantılı" olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere saldırmaya başlamış, sonrasında denizcilik şirketleri seferlerini askıya alma ya da rota değiştirme yoluna gitmişlerdi. Halen süren saldırılarda küresel ticaret etkileniyor.

Maliyetleri artırmasıyla enflasyon risklerine de gözleri çeviren bu gelişmelerle navlun fiyatları da yükselmişti. Süveyş kanalının bir önceki yıl 9,4 milyar dolar olan gelirleri 2023-24 mali yılında 7,2 milyar dolara düşmüştü.