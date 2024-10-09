Google endişesi küresel piyasalarda aşağı yönlü etki yarattı

Piyasaların radarı artık hafta ortasına gelinmesiyle ABD’de Perşembe ve Cuma günleri açıklanacak tüketici ve üretici enflasyonu verilerine kayacak.

Öncesinde Salı günü S&P 500 yüzde 1’e yakın, Nasdaq 100 endeksi de yüzde 1,6 oranında yükselişle kapansa da ABD hisse senedi vadeli işlemleri ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’ın bölünmesini değerlendirdiği yönündeki bir haberin ardından geriledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD’de açıklanan güçlü verilerin Fed’in faizleri 50 baz puan düşürmesi yönündeki beklentileri azaltmasıyla yüzde 4’ün üzerine çıkan ABD 10 yıllık tahvil getirisi bu sabah fazla değişim göstermedi.

Son bir yılın en büyük düşüşü

Yatırımcılar İsrail’in İran’ın geçen haftaki füze saldırısına nasıl bir yanıt vereceğini tedirgin şekilde izlerken, petrol dün Çin ekonomisine ilişkin endişelerle son bir yılın en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.

Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 77 doların üzerinden işlem görüyor. Asya’da Çin CSI 300 Borsası zayıf iç turizm verileri ve beklenen teşviklerin gelmemesinin etkisiyle bir ara yüzde 7’den fazla düşerken, kayıplar Çin Maliye Bakanlığı’nın 12 Ekim’de bir açıklama yapacağını duyurmasının ardından hız kesti.

Google’ın bölünmesi değerlendiriliyor

ABD Adalet Bakanlığı federal bir yargıca, Google’ın online arama pazarındaki tekelleşmesinden kaynaklanan zararı hafifletmek faaliyetlerinin bir kısmını satmaya zorlanmasını tavsiye etmeyi düşündüğünü söyledi.

Salı günü mahkemeye yapılan bir başvuruda antitröst uygulayıcıları, Yargıç Amit Mehta’nın Alphabet Inc.’e bağlı Google’ın arama sonuçlarını ve yapay zeka ürünlerini oluşturmak için kullandığı temel verilere erişim sağlamasını da emredebileceğini söyledi.

Antitröst ajansı, “Adalet Bakanlığı, Google’ın Chrome, Play ve Android gibi ürünleri kullanarak Google arama ve Google arama ile ilgili ürün ve özellikleri - yapay zeka gibi yeni ortaya çıkan arama erişim noktaları ve özellikleri de dahil olmak üzere - rakipleri veya yeni girenler üzerinde avantaj sağlamasını engelleyecek davranışsal ve yapısal çözümleri değerlendiriyor” dedi.

32 sayfalık belge, dava çözüm aşamasına geçerken hakimin göz önünde bulundurması için potansiyel seçeneklerin bir çerçevesini ortaya koyuyor.

Ajans, önümüzdeki ay çözüm yollarına ilişkin daha kapsamlı bir teklif sunacağını söyledi.

Bu gelişme, Washington’un yirmi yıl önce Microsoft Corp. şirketini başarısız bir şekilde parçalamaya çalışmasından bu yana, yasadışı tekelleşme nedeniyle büyük bir teknoloji şirketini dizginlemeye yönelik en önemli adımı oldu.