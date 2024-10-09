Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: Yaralılar var
Aksaray'da meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile bir TIR’ın çarpışması sonucu 10'u öğrenci olmak üzere 11 kişi yaralandı.
Aksaray'da öğrenci servisi ie TIR çarpıştı. 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Çiftlik Mahallesinde meydana geldi. Osman Gazi Lisesine öğrenci taşıyan Sabri Keskin (58) yönetimindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servisi, kavşakta Kadir Köse'nin (43) kullandığı 51 KP 632 plakalı TIR'la çarpıştı.
Yaralı 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücülerden Sabri Keskin ve serviste bulunan 16 öğrenciden 10'u yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 11 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.