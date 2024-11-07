Son dakika... Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizinde hedef aralığı piyasa beklentileri dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 4,50-4,75 seviyesine çekti.

ABD'de yeniden Donald Trump döneminin başlayacak olması, piyasada Fed'in para politikası patikasında daha temkinli bir duruşa geçebileceği yorumlarını beraberinde getirmişti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin 2 günlük toplantısının ardından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Son dönemdeki göstergeler ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret etmektedir. Yılın başından bu yana, işgücü piyasası koşulları genel olarak gevşemiş ve işsizlik oranı yükselmiş ancak düşük kalmaya devam etmiştir. Enflasyon, Komite'nin yüzde 2'lik hedefine doğru ilerleme kaydetmekle birlikte bir miktar yüksek seyretmektedir.

Komite, uzun vadede azami istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflemektedir. Kurul, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğunu değerlendirmektedir. Ekonomik görünüm belirsizdir ve Kurul, ikili görevinin her iki tarafına yönelik risklere dikkat etmektedir. Hedeflerini desteklemek amacıyla Komite, federal fon oranı için hedef aralığını 1/4 puan düşürerek yüzde 4-1/2 ila 4-3/4'e çekmeye karar vermiştir. Federal fon oranı hedef aralığında yapılacak ilave ayarlamaları değerlendirirken Komite, gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle değerlendirecektir.

Komite, Hazine tahvilleri ve ajans borcu ve ajans ipoteğine dayalı menkul kıymet varlıklarını azaltmaya devam edecektir. Kurul, azami istihdamı destekleme ve enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda güçlü bir kararlılığa sahiptir. Kurul, para politikasının uygun duruşunu değerlendirirken, gelen bilgilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edecektir. Kurul, risklerin ortaya çıkması halinde para politikasının duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacaktır.

Komite'nin değerlendirmelerinde işgücü piyasası koşulları, enflasyon baskıları ve enflasyon beklentileri ile finansal ve uluslararası gelişmeler de dahil olmak üzere geniş bir bilgi yelpazesi dikkate alınacaktır."