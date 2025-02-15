S&P Global, Avusturya'nın kredi notu görünümünü düşürdü

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin yabancı ve yerel para cinsinden uzun dönem notları "AA+", kısa dönem kredi notları "A-1+" olarak teyit edildi.

S&P Global, Avusturya'nın ekonomik görünümünün, iki yıl üst üste resesyondan sonra durgun kalmaya devam ettiğini belirterek, "Uluslararası ticaret akışları da dahil olmak üzere artan ekonomik riskler arasında bu yıl reel olarak yüzde 0,4'lük bir ekonomik büyüme öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avusturya'nın 2024'teki bütçe açığının GSYH'nın yaklaşık yüzde 4'ü olacağını tahmin eden Kurum, "Bu önceki beklentilerimizin üzerinde. İddialı bir bütçe konsolidasyon programına rağmen, açıkların 2026'dan önce GSYH'nın yüzde 3'ünün altına düşmesini öngörmüyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Açıklamada, "Ayrıca, siyasi görünüm belirsiz ve herhangi bir yeni hükümetin ekonomik büyümeyi baltalamadan bütçeyi konsolide etme gibi zorlu bir görevle karşı karşıya kalacağına inanıyoruz." denildi.

Bunlara bağlı olarak kredi notunun görünümü "pozitif"ten "durağan"a çekildi.