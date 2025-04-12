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S&P Global, İtalya'nın kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, İtalya'nın küresel büyüme ve ticaret görünümüne ilişkin artan belirsizliği yönetebileceğine işaret ederek, kredi notunu yükseltti.

Haber Merkezi
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S&P Global, İtalya'nın kredi notunu yükseltti
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S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "BBB"den "BBB+"ya çıkarıldı; kısa vadeli notlar "A-2" olarak teyit edildi.

S&P Global'in açıklamasında "ABD yönetiminin AB mallarına uyguladığı yüzde 20'lik gümrük vergilerini üç ay boyunca askıya alma ve daha düşük bir oranda yüzde 10 uygulama kararı, görüşümüze göre İtalya ekonomisine ve cari işlemler hesabına gelen darbenin yönetilebilir düzeyde olacağı, kısmen de olsa hızlandırılmış kamu yatırımları ve Almanya'nın mali teşvikleriyle dengeleneceği anlamına geliyor." denildi.

Dayanıklı ihracat ve yüksek iç tasarruf oranlarının, İtalya'nın net dış alacaklı pozisyonunun son beş yılda derinleşmesini sağladığı ve pandemi öncesindeki dengeye yakın seviyesinden, GSYH'nın yaklaşık yüzde 15'ine ulaştığı ifade edilen açıklamada, "Net genel hükümet borcu 2024 sonu itibarıyla GSYH'nin yaklaşık yüzde 129'u seviyesinde yüksek kalmaya devam ediyor, ancak nakit açıklarının giderek daralmasıyla borcun GSYH'ye oranının 2028'den itibaren istikrara kavuşmasını bekliyoruz." görüşüne yer verildi.

S&P Global, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) İtalya da dahil olmak üzere Euro Bölgesi genelindeki düşen enflasyon ortamındaki güvenilirliğinin, ülkenin parasal esnekliğine ve kredibilitesine fayda sağladığına işaret edildi.

Kurum, ECB'nin Avrupa ekonomisine yönelik dış şoklar durumunda dezenflasyonist baskılara karşı koyma kapasitesine sahip olduğunu öngördü.

S&P Global, İtalya'nın bu yıl yüzde 0,6, sonraki iki yıl yüzde 1,0 büyümeyeceğini tahmin ediyor.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

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