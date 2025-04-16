S&P: Orta Avrupa, Almanya'nın genişlemesinden fayda görmeyecek

Mali reformların Almanya'da kademeli büyüme sağlaması bekleniyor, ancak Orta Avrupa ekonomileri üzerindeki genel etki sessiz olacak.

Almanya'nın mali genişlemesinin 2025 yılında ekonomik büyümesine 0,1 puan ekleyeceği ve 2028 yılına kadar kademeli olarak artacağı öngörülmekte.

S&P yaptığı değerlendirmede, "Orta Avrupa, özellikle Macaristan ve Çek Cumhuriyeti gibi ekonomiler, özellikle otomotiv sektöründe Almanya'ya büyük ölçüde bağlıdır. ABD gümrük tarifelerinin Orta Avrupa ekonomileri üzerindeki etkisinin, Almanya'nın teşviklerinin olumlu etkilerini dengeleyerek büyümeyi %0,4 ila %0,6 oranında azaltması beklenmekte. - S&P, Macaristan'ın 2025 yılı için ekonomik büyüme tahminini, ticari riskler ve mali istikrarsızlığı gerekçe göstererek %3,0'ten %1,5'e düşürdük" dedi.

S&P, ekonomisi daha çok yurt içine dayalı olan Polonya'nın daha az kırılgan olmakla birlikte, ABD gümrük tarifelerinden kaynaklanan bazı risklerle karşı karşıya olduğunu da vurguladı.