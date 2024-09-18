“Tarihi faiz indirimi” Fed belirsizliği, ekonomistleri 25 mi, 50 baz puan mı ikilemine soktu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında ekonomistler ikiye bölündü. 25 ve 50 baz puanlık indirimleri fiyatlayan piyasada, gözler bu akşam açıklanacak kararda olacak.

Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinde “vaktin geldiğini” söylerken, indirimin boyutu konusunda sinyal vermemişti. 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda uzun süredir görülen durgunluk endişelerine yönelik 50 baz puan indirimin de yapılması gerektiğini düşünenler de son verilerin ardından ağır basıyor.

Yurt içinde ve dünyada ekonomistler Fed’in faiz indirimini ve etkilerini yorumladı.

“Tarihi bir akşam olacak”

Prof. Dr. Hakan Kara, Fed’in faiz kararının tarihi nitelikte olacağını şöyle anlattı:

“Fed’in kararına 10 saat kala piyasa fiyatlaması 50 baz puan indirimine %63 olasılık veriyor. Uzun süreden beri ilk kez piyasa Fed yetkililerinin vermediği bir sinyali fiyatlıyor. Tarihi bir akşam olacak.”

Fed’in kararına 10 saat kala piyasa fiyatlaması 50 baz puan indirimine %63 olasılık veriyor. Uzun süreden beri ilk kez piyasa Fed yetkililerinin vermediği bir sinyali fiyatlıyor.

Tarihi bir akşam olacak. pic.twitter.com/e7Xgom5UwE — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 18, 2024

“Sıkılmaya başladım”

İngiliz ekonomist Timothy Ash ise Fed’in faiz kararından çok ABD seçimlerin önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Fed'e dair yorumlardan sıkılmaya başladım, 25bps veya 50bps. Bu yılki gerçekten büyük olay ABD seçimleri ve "özgür dünyanın lideri"nin bir grup aşırı sağcı çılgın/faşist tarafından yönetilip yönetilmeyeceği.”

I am getting bored with commentary on the Fed, 25bps or 50bps. The really big event this year is the U.S. election and whether the “leader of the free world” will be run by a bunch of extreme right wing nutters/fascists. — Timothy Ash (@tashecon) September 18, 2024

"50 baz puan iyi görünmüyor"

JP Morgan'ın eski Baş Stratejisti Marko Kolanovic, "Varlık değerlemeleri rekor seviyelere yakın, son veriler iyi, önemli seçimlere yaklaşık bir ay kala (bazı senatörler baskı yapıyor)... 50 baz puan iyi görünmüyor" dedi.

with asset valuations near record highs, latest data ok, and about a month to important elections (+some senators pushing) ... 50bps is not a good looks — Marko Kolanovic (@markoinny) September 18, 2024

Goldman Sachs, S&P 500'de yukarı hareketin devam etmesini bekliyor

Goldman ekonomistleri Fed'in faizleri 25 baz puan indireceğini tahmin ediyor ve 2026'nın ilk çeyreğine kadar 200 baz puanlık gevşeme öngörüyorlar.

Stratejistler, "Ekonomik büyümenin yörüngesi, hisse senetleri için faiz indirimlerinin hızından daha önemli bir itici güçtür" dedi.

Hisse senetleri için birkaç farklı senaryoyu ele alan Goldman Sachs stratejistleri, "Eğer piyasa Fed'in daha az gevşemesini fiyatlandırırsa, çünkü ekonomi dirençli olduğunu kanıtlarsa, hisse senetleri daha yüksek tahvil getirilerine rağmen yükselecektir" dedi.

Stratejistler, "Bunun aksine, ekonomik veriler kötüleştiği için piyasa Fed'in ilave gevşemesini fiyatlarsa, tahvil getirileri düşse bile hisse senetleri zorlanacaktır" dedi. Düşen getiriler kazançları artırdığı için hisse senetlerini destekleme eğilimindedir. Sonuç olarak, "Fiyat-kazanç oranları sabitken, kazanç büyümesi S&P 500'ü ılımlı bir şekilde yükseltecektir" dediler.

Goldman stratejistleri S&P 500'ün yılı 5.600 seviyesinde kapatacağını tahmin ederken, 6 aylık hedefleri 5.700 ve 12 aylık hedefleri ise 6.000 seviyesinde bulunuyor.

“Fed'in faizleri hızla düşürmesi gerekli”

DoubleLine Capital'den Jeffrey Gundlach, Fed'in faiz oranı indirim döngüsünü 50 baz puanlık bir hamleyle başlatacağına inananlar arasına katıldı. Gundlach, Fed'in gösterge faizini 50 baz puan düşüreceğini ve yıl sonuna kadar toplam 125 baz puan faiz indireceğini tahmin etti.

Gundlach, ABD ekonomisinin halihazırda bir resesyonda olduğunu ve Fed'in politikayı çok uzun süredir sıkı tuttuğunu düşündüğünü söyledi.

Future Proof konferansında konuşan Gundlach, "Bence 50 azaltacaklar. Fed eğrinin çok gerisinde kaldı ve kendilerine çeki düzen vermeli. Zaten bir resesyonun içindeyiz. Çok sayıda işten çıkarma duyurusu görüyorum" dedi.

“Fed'in 25 veya 50 baz puan faiz indirmesi dünyayı sarsmaz”

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Fed'in faiz oranlarını 25 ya da 50 baz puan düşürmesinin "dünyayı sarsacak bir hamle olmayacağını" söyledi.

Dimon, "Bunu yapmaları gerekiyor. Fed'in faizleri yükseltmesi ve düşürmesi büyük bir şey değil çünkü bunun altında gerçek bir ekonomi var" dedi.

Dimon geçen ay yaptığı açıklamada da devam eden ekonomik belirsizlik ve enflasyonist baskıları gerekçe göstererek "Bunun diğer insanların düşündüğü kadar önemli olduğunu düşünmediğini" ifade etmişti.

Dimon, Georgetown Psaros Finansal Piyasalar ve Politika Merkezi'nin yıllık Finansal Piyasalar Kalitesi konferansında yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yanı sıra ABD'nin Çin ile olan ilişkisi de dahil olmak üzere jeopolitik konuların en büyük endişesi olduğunu bir kez daha söyledi. "Çalışmaya başladığımdan bu yana yaşadığım tüm sorunları gölgede bırakıyor. İnsanlar aşırı derecede 'yumuşak bir iniş mi, sert bir iniş mi yapacağız' sorusuna odaklanıyor. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz bu tür şeyleri yaşadık, o kadar da önemli değil" dedi

“Piyasalar yakın vadeli faiz indirimleri konusunda biraz aceleci davranıyor olabilir”

Pacific Investment Management Co'da dünyanın en büyük aktif olarak yönetilen sabit getirili fonunu yöneten Daniel Ivascyn, tahvil piyasasının çok fazla Fed faiz indirimi fiyatladığını söyledi.

Ivascyn, Bloomberg'e yaptığı açıklamada. "Piyasaların yakın vadeli indirimler konusunda biraz aceleci davranıyor olabileceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç ay boyunca enflasyonun yeniden hızlanmasına dair bazı riskler var, bu da piyasada fiyatlanandan daha az kesintiye yol açabilir" dedi.

Commerzbank'a göre Fed'in 50 baz puan indirim yapması olasılığı azalıyor

Commerzbank Research'ün faiz oranları stratejisi başkanı Michael Leister'a göre, geniş çaplı risk artışı, istikrar kazanan petrol ve güçlü gelen veriler, Fed tarafından 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması ihtimalini daha da zayıflatıyor.

Leister, Commerzbank analistlerinin 25 baz puanlık faiz indirimi kampında yer aldığını, zira asıl önceliğin faiz indirim sürecini hızlandırmak yerine başlatmak olacağını belirtti.

Leister, “Enflasyon, özellikle 2025 baharına kadar daha da gevşeyeceği için, her şeyi açık verirken, Fed ABD ekonomisinin halihazırda bir durgunluk içinde olduğuna veya bir durgunluğa doğru gittiğine inanmıyor” değerlendirmesini yaptı.

Bununla birlikte, piyasalar 50 baz puanlık bir faiz indiriminin 25 baz puanlık bir indirimden daha yüksek bir olasılık olduğunu fiyatlamaya devam ediyor.