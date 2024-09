“Tarihi faiz indirimi” Fed belirsizliği, ekonomistleri 25 mi, 50 baz puan mı ikilemine soktu

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararında ekonomistler ikiye bölündü. 25 ve 50 baz puanlık indirimleri fiyatlayan piyasada, gözler bu akşam açıklanacak kararda olacak.

Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinde “vaktin geldiğini” söylerken, indirimin boyutu konusunda sinyal vermemişti. 25 baz puan indirime kesin gözüyle bakılırken, piyasalarda uzun süredir görülen durgunluk endişelerine yönelik 50 baz puan indirimin de yapılması gerektiğini düşünenler de son verilerin ardından ağır basıyor.

Yurt içinde ve dünyada ekonomistler Fed’in faiz indirimini ve etkilerini yorumladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, Fed’in faiz kararının tarihi nitelikte olacağını şöyle anlattı:

“Fed’in kararına 10 saat kala piyasa fiyatlaması 50 baz puan indirimine %63 olasılık veriyor. Uzun süreden beri ilk kez piyasa Fed yetkililerinin vermediği bir sinyali fiyatlıyor. Tarihi bir akşam olacak.”

İngiliz ekonomist Timothy Ash ise Fed’in faiz kararından çok ABD seçimlerin önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Fed'e dair yorumlardan sıkılmaya başladım, 25bps veya 50bps. Bu yılki gerçekten büyük olay ABD seçimleri ve "özgür dünyanın lideri"nin bir grup aşırı sağcı çılgın/faşist tarafından yönetilip yönetilmeyeceği.”

I am getting bored with commentary on the Fed, 25bps or 50bps. The really big event this year is the U.S. election and whether the “leader of the free world” will be run by a bunch of extreme right wing nutters/fascists.