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Tesla, AB’ye dava açtı! İlave gümrük vergilerini itiraz etti

Tesla, AB’nin Çin yapımı elektrikli otomobillere uyguladığı vergi kararını mahkemeye taşıdı. Tesla, BMW’nin ardından dava açan son şirket oldu. Daha önce BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler dava açmıştı.

Haber Merkezi
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Tesla, AB’ye dava açtı! İlave gümrük vergilerini itiraz etti
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Tesla, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uygulama kararına karşı hukuki süreç başlattı.

 Avrupa Adalet Divanı'na resmi başvuru yapıldı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan ve Birliğin en üst mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın kayıtlarına göre, Tesla, AB Komisyonunun Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik tarifelerine resmi itiraz başvurusu yaptı. 

Dev şirketler gümrük vergilerini itiraz ediyor

Böylece, BYD, Geely, SAIC gibi Çinli üreticiler ve BMW'nin ardından Tesla da AB'nin Çin yapımı elektrikli otomobillere yönelik gümrük vergilerine karşı hukuki sürece girmiş oldu.

Tesla, Çin fabrikasında üretilen araçları da Avrupa piyasasına gönderiyor. AB'nin kararı ile diğerlerinden daha düşük olmakla beraber Tesla'ya da ilave gümrük vergisi uygulamaya girdi.

Çin’de üretilen araçlara ilave vergi uygulanıyor

AB Komisyonu, geçen yılın ekim ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasını tamamlayarak, bu ülkeden Avrupa'ya elektrikli otomobil ithalatına gümrük vergileri getirmişti.

Bu kapsamda AB, yürürlükteki yüzde 10'luk vergiye ilave olarak Tesla'nın Çin'de üretilen modellerine yüzde 7,8, BYD'ye yüzde 17, Geely’e yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer şirketlere ise yüzde 35,3 düzeyinde ek vergi koydu.

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