  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Gazprom’a Danimarka’dan boru hattı izni çıktı! Hisseler tavan yaptı
Takip Et

Gazprom’a Danimarka’dan boru hattı izni çıktı! Hisseler tavan yaptı

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 boru hattında bazı çalışmalar için Gazprom'a izin verdi. Açıklamanın ardından Gazprom'un hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 3,3'ten fazla yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gazprom’a Danimarka’dan boru hattı izni çıktı! Hisseler tavan yaptı
Takip Et

Danimarka Enerji Ajansı, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattında koruma çalışması yapması için Gazprom'un alt şirketi Nord Stream 2 AG'ye izin verildiğini bildirdi.

Kuzey Akım 2’ye izin çıktı

Danimarka Enerji Ajansından yapılan yazılı açıklamada, Nord Stream 2 AG'ye Kuzey Akım 2'de belirli çalışmalar için izin verildiği belirtildi.

Çalışmaların, Kuzey Akım 2 boru hattını korumaya yönelik bazı bakım çalışmalarını kapsayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, sürecin 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında tamamlanacağı kaydedildi.

Gazprom'un hisseleri tavan yaptı

Açıklamanın ardından Gazprom'un hisseleri Moskova Borsası'nda yüzde 3,3'ten fazla yükseldi.

Rus gazını Baltık Denizi'nden Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 boru hatları, yaşanan patlamaların ardından Eylül 2022'de atıl duruma düşmüştü.

Kremlin: Avrupa'ya Rus gazı satmak istiyoruzKremlin: Avrupa'ya Rus gazı satmak istiyoruzKüresel Ekonomi
DeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyorDeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyorKüresel Ekonomi
Küresel Ekonomi
ABD'de tüketici güveni ocak ayında düştü
ABD'de tüketici güveni ocak ayında düştü
ABD'de konut fiyatlarının artışı 2024 yılının sonuna doğru hızlandı
ABD'de konut fiyatlarının artışı 2024 yılının sonuna doğru hızlandı
Tesla, AB’ye dava açtı! İlave gümrük vergilerini itiraz etti
Tesla, AB’ye dava açtı! İlave gümrük vergilerini itiraz etti
DeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyor
DeepSeek piyasalarda şok dalgası yarattı! Teknoloji devlerinde kayıp derinleşiyor
BNP Paribas: Fed 2026 ortasına kadar faizi sabit tutabilir
BNP Paribas: Fed 2026 ortasına kadar faizi sabit tutabilir
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son bir yılın en düşük seviyesinde
Almanya'da firmaların ihracat beklentisi son bir yılın en düşük seviyesinde