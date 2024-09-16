Tokayev duyurdu: Almanya ile 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldı
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen Kazakistan-Almanya İş Forumu'nda, iki ülke arasında toplam değeri 55 milyar doları bulan 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Astana'da, iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Kazakistan-Almanya İş Forumu"na iştirak etti.
66 ortak yatırım projesinden oluşan kapsamlı portföy üzerinde anlaşmalara varıldı
Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında toplam değeri 55 milyar dolar olan 66 ortak yatırım projesinden oluşan kapsamlı portföy üzerinde anlaşmalara varıldığını belirterek, "Alman işletmelerinin 'Alman kalitesiyle Kazakistan'da üretilmiştir' ortak markamız altında üretimi yerelleştirerek, ülkemizdeki varlığını genişletmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
İkili işbirliğinde enerji sektörünün önemine işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın Avrasya'nın kanıtlanmış en büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkesi olduğunu hatırlattı.
Tokayev, yurt dışına gönderdikleri petrolün yüzde 70'inin AB'ye ihraç edildiğine işaret ederek, "Ülkemiz petrol ihracatını artırmaya ve küresel enerji açığının azaltılmasına yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.