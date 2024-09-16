  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Tokayev duyurdu: Almanya ile 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldı
Takip Et

Tokayev duyurdu: Almanya ile 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlenen Kazakistan-Almanya İş Forumu'nda, iki ülke arasında toplam değeri 55 milyar doları bulan 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tokayev duyurdu: Almanya ile 66 ortak yatırım projesinde anlaşmaya varıldı
Takip Et

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Astana'da, iki ülke iş dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Kazakistan-Almanya İş Forumu"na iştirak etti.

66 ortak yatırım projesinden oluşan kapsamlı portföy üzerinde anlaşmalara varıldı

Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında toplam değeri 55 milyar dolar olan 66 ortak yatırım projesinden oluşan kapsamlı portföy üzerinde anlaşmalara varıldığını belirterek, "Alman işletmelerinin 'Alman kalitesiyle Kazakistan'da üretilmiştir' ortak markamız altında üretimi yerelleştirerek, ülkemizdeki varlığını genişletmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

İkili işbirliğinde enerji sektörünün önemine işaret eden Tokayev, Kazakistan'ın Avrasya'nın kanıtlanmış en büyük ikinci petrol rezervine sahip ülkesi olduğunu hatırlattı.

Tokayev, yurt dışına gönderdikleri petrolün yüzde 70'inin AB'ye ihraç edildiğine işaret ederek, "Ülkemiz petrol ihracatını artırmaya ve küresel enerji açığının azaltılmasına yardımcı olmaya hazır." ifadesini kullandı.

Almanya’nın sınır kontrolleri kararı Türkiye'yi etkileyecek mi? Açıklama geldiAlmanya’nın sınır kontrolleri kararı Türkiye'yi etkileyecek mi? Açıklama geldiDünya

 

Sayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildiSayıştay Daire Başkanlığına Gazi Kapan seçildiGündem

 

Küresel Ekonomi
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
BIS’ten merkez bankalarına faiz çağrısı: Hızla düşürmeyin
BIS’ten merkez bankalarına faiz çağrısı: Hızla düşürmeyin
Vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesinde
Vadeli Arabica kahve fiyatları 13 yılın zirvesinde
Euro Bölgesi temmuzda ticaret fazlası verdi
Euro Bölgesi temmuzda ticaret fazlası verdi
Çin'in büyüme hedefi risk altında mı?
Çin'in büyüme hedefi risk altında mı?
Stratejik emtia satışına kısıtlama piyasaları gerdi
Stratejik emtia satışına kısıtlama piyasaları gerdi