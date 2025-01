Trump 2.0 dönemi geliyor: 2025 hangi yatırım aracının yılı olacak?

Takip Et

Bloomberg Markets Live Pulse'un son anketine göre, Donald Trump'ın politikalarıyla ivme kazanması beklenen Amerikan ekonomik büyümesinden en çok faydalananlar ABD hisse senetleri ve dolar olacak.

S&P 500 yılı yükselişle tamamlayacak

Düzenlenen ankette 553 katılımcının yüzde 61'i S&P 500'ün güçlü ABD ekonomisi ve kazanç büyümesi nedeniyle yılı yükselişle tamamlayacağını söyledi. Birkaç kişi, Fed'in 18 Aralık'taki politika kararından sonra yapılan ankette, olası bir katalizör olarak göreve gelen Trump yönetimini gösterdi.

Trump'ın politikalarının doları yükselteceği mi, düşüreceği mi yoksa büyük bir etkisi olmayacağı mı sorulduğunda, yaklaşık yarısı göreve gelen başkanın tarife tercihinin etkisine atıfta bulunarak para birimi üzerinde net bir olumlu etkiye sahip olacağını söyledi. Ankete katılanların yüzde 27'si aynı politikayı daha zayıf bir dolar beklemek için bir sebep olarak görüyor.

Trump'ın politikaları iki ucu keskin bıçak

Bu uçurum, Trump'ın planlanan politikalarının ABD ekonomisi ve piyasaları üzerinde beklenen iki ucu keskin kılıcı vurguluyor. Yatırımcılar, daha düşük vergiler ve daha gevşek düzenlemeler konusundaki duruşunu büyümeye bir katkı olarak görürken, diğerleri onun ticarete yönelik agresif yaklaşımının enflasyonu körükleyeceğini ve faiz oranlarını yüksek tutacağını düşünüyor. Bu kombinasyon tüketici talebini olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

State Street Global Markets'ın gelişen piyasalar makro strateji başkanı Timothy Graf, "Bu iki görüş bir noktada çatışacak. Bunun hisse senetleri için daha yüksek oynaklık ortamı almanına gelmesini bekliyorum ve bu gerçekleştiğinde genellikle korelasyonları daha negatif hale geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

S&P 500 için 2024 rekor bir yıl oldu

S&P 500 için Aralık ayı sonlarındaki düşüşe rağmen 2024 rekor bir yıl oldu. Nvidia Corp. ve Apple Inc. gibi şirketlerin şişkin değerleriyle desteklenen 57 rekor kapanışa imza attı. Bu arada, Bloomberg Dolar Spot Endeksi neredeyse on yıldır en fazla tırmandı. Her ikisi de yavaşlama beklentilerini alt üst eden bir ABD ekonomisi tarafından desteklendi.

Juckes: Ekonomik büyüme oldukça iyi gidiyor, ancak...

Societe Generale'de döviz stratejisi başkanı Kit Juckes; "Ekonomik büyüme oldukça iyi gidiyor, ancak bunun bir kısmının sürdürülmesi pek mümkün olmayan bir hızda yükselen bir hisse senedi piyasasından gelen zenginlik olup olmadığını merak ediyorum. ABD ekonomisi güçlü bir şekilde büyüdüğü ve dünyanın geri kalanının tasarrufları ABD piyasalarına akıtıldığı sürece dolar bu aşırı yüksek seviyelerde kalabilir, ancak daha güçlü olması için büyük bir talep gerekiyor." dedi.

Tüketimde zayıflama riski

Amerikan tüketicilerinin dayanıklılığı önemli bir faktör olacak ancak bu alanda zayıflıklar ortaya çıkıyor. Yüksek gelirli haneler harcamalarda öne geçerken, düşük gelirli muadilleri giderek artan mali sıkıntı belirtileri gösteriyor. Trump'ın vaat ettiği tarifeler işletmeleri daha yüksek maliyetleri tüketicilere yansıtmaya teşvik ederse, ikinci grup daha fazla etkilenecek.

State Street makro stratejisti Noel Dixon, hisse senetlerinin ve doların kazançlarını artırabileceğini kabul ediyor, ancak haneler için riskleri de göz ardı etmiyor.

Dixon, "ABD'deki tüketicilerin en alttaki yüzde 40'ı hala önemli bir baskı altında. Gümrük vergileri veya sadece devam eden yüksek mal fiyatları nedeniyle enflasyonda herhangi bir artış, 2025'in ikinci yarısında talebi keskin bir şekilde zayıflatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon tehdidi

Tekrar yükselen enflasyon tehdidi, ankete katılanların yüzde 57'sinin yıl başlarken daha yüksek Hazine getirileri beklemesine neden oldu.

Gösterge 10 yıllık faiz oranı, Fed'in Aralık toplantısında politika yapıcıların faiz indirimlerine yönelik beklentilerini bu yıl sadece iki çeyrek puanlık hamleye düşürdüklerini göstermesinin hemen ardından geçen ay yedi aylık bir zirveye sıçradı. Bu, yatırımcıları merkez bankasının sadece bir indirim yapması ve tahvil getirilerini daha da artırması olasılığına göre pozisyon almaya yöneltti.