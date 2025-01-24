Nazmi Karyağdı: Trump ile ‘Küresel Asgari Kurumlar Vergisi’ sistemi yıkıldı

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump’ın yemin töreninin hemen ardından imzaladığı başkanlık kararlarında önemli bir düzenleme yer aldı.

Yeni Ekonomi Danışmanlık A.Ş Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, “vergi algı” adlı sitede yayımlanan analizinde, Başkan Donald Trump yemin töreninden hemen sonra imzaladığı Başkanlık kararları arasında, ABD’nin OECD Küresel Kurumlar Vergisi’nden çekildiğinin yer aldığını bildirdi.

Kararın, ABD’nin “resmi gazetesi” hüviyetinde olan Federal Register’da yayınlanma zorunluluğu olmayan memorandum niteliğinde olduğunu dile getiren Nazmi Karyağdı, Küresel Asgari Kurumlar Vergisi’nin çok uluslu firmaların yıkıcı vergi planlamalarını önlemek amacıyla başlatılan projenin önemli bir çıktısı olduğunun altını çizdi.

Karyağdı, OECD bünyesindeki 141 ülkeden 137’sinin kabul ettiği Küresel Asgari Kurumlar Vergisi’nin birden fazla ülkede faaliyette bulunan çok uluslu ve büyük ölçekli şirketlerin kârlarının asgari bir düzeyde vergilendirilmesini öngördüğünü bildirdi. Yıllık cirosu 750 milyon Euro üzerindeki şirketlerin iştiraklerinin, şubelerinin faaliyette bulundukları ülkelerde efektif vergi oranının yüzde 15’ten az olmaması gerektiğini belirten Karyağdı, Türkiye’nin de bunu 2024 yılı kazançlarına uygulamak üzere 2024 yılı Ağustos ayında mevzuata eklediğini hatırlattı. Karyağdı, AB yanı sıra çok sayıda ülkede hayata geçen sistemden ABD’nin çekilmesinin, “ABD merkezli çok uluslu şirketler herhangi bir ülkede yüzde15 oranından az bir oranda vergilendirilmiş olsa da ABD kendi şirketlerine yüzde15’e tamamlama kriterini uygulamayacak. Yani onların vergi yükünü artırmayacak” anlamına geleceğini bildirdi. ABD’de faaliyet gösteren şirketlerin 2025 sonuna kadar yüzde 21 vergiye tabi olduğu bilgisini veren Nazmi Karyağdı, “Bu nedenle bu çekilmenin, merkezi ABD dışında olup ABD’de faaliyet gösteren şirketlere ilave bir vergi yükü getirmesi genel olarak söz konusu olmayabilecek” dedi.

“ABD uygulayan ülkelere baskı yapabilir mi?”

ABD’nin düzenlemenin uygulandığı ülkelere ‘ABD şirketlerine Küresel Asgari Kurumlar Vergisini uygulamayın’ talebi getirmesi halinde bazı sıkıntılar çıkabileceğini söyleyen Nazmi Karyağdı, “Kaldı ki düşük kurumlar vergisi oranıyla kendisine doğrudan sermaye çekmeye çalışan ülkelerin hâlâ yüzde 15 oranında ısrar edip etmeyecekleri de şüphelidir. Zira ülkenin finansman ve yatırım gereksinimi ile kamu bütçesinde vergi gelirlerine duyulan ihtiyaç arasında bir takım tercihler yapmak ya da denge arayışlarına girmek kaçınılmaz olacaktır” değerlendirmesinde bulundu. Nazmi Karyağdı, EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada ise ABD’nin sistemden çıkmasının, bu kalemde 40 milyar lira gelir bekleyen Türkiye’yi etkilemesinin beklenmediğini vurguladı.