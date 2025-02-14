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Trump: KDV bir tarife olarak değerlendirilecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde adaleti sağlamak için mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulama planını onayladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump: KDV bir tarife olarak değerlendirilecek
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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin ticari ilişkilerinde karşılıklı olmayan düzenlemelere karşı kapsamlı bir planın geliştirilmesi talimatının verildiği kararı imzalamasının ardından açıklamada bulundu.

Ticarette adaleti sağlamak amacıyla karşılıklı tarife uygulamaya karar verdiğini belirten Trump, "Ülkeler ABD'ye ne uygularsa onu uygulayacağız." dedi.

Trump, KDV sistemini kullanan ülkeleri ele alacaklarını dile getirerek, bu sistemin tarifeden çok daha "cezalandırıcı" olduğunu savundu.

Başkan Trump, "KDV, bir tarife olarak değerlendirilecek." diye konuştu.

Ülkeler tarafından sağlanan sübvansiyonlara da bakılacağını belirten Trump, parasal olmayan tarifeler için de düzenlemeler yapılacağını söyledi.

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