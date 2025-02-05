Trump'ın gümrük vergileri Avrupa'yı ateşe atabilir!

Yatırım bankalarından Trump gümrük vergilerine ilişkin uyarılar gelmeye devam ediyor. Tarifelerin, yeni bir ticari belirsizlik dalgası yaratabileceğini belirten ekonomistler Avrupa'nın 2025 büyümesini rayından çıkarabilireceği yorumlarını yaptı.

Wall Street analistlerine göre, Trump'ın vergileri, Avrupa'nın 2025 büyümesini rayından çıkarabilir. Goldman Sachs ise Euro Bölgesi GSYH'sini yüzde 0,7 ile ECB'nin son tahminlerinin oldukça altında görüyor.

Avrupa'nın ekonomisini vurabilir

ABD'nin önde gelen yatırım bankaları, Başkan Donald Trump yönetiminin olası gümrük vergilerine ilişkin endişelerini dile getirirken, yeni bir ticari belirsizlik dalgası Avrupa'nın zaten durgun olan ekonomisini vurabilir.

"Piyasalar belirsiz bir 2025'e hazırlıklı olmalı"

Euro Bölgesi büyüme tahminlerinin düşmesi ve şirket karlarının baskı altında olması nedeniyle analistler piyasaların belirsiz bir 2025'e hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor.

Goldman Sachs ve JPMorgan ekonomistleri bu hafta yayınladıkları çeşitli raporlarda gümrük vergisi riskinin Avrupa'nın olası misillemesiyle birlikte Euro Bölgesi'nin ekonomik görünümünü önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğini belirttiler.

Meksika, Kanada ve Çin'i etkileyen ABD gümrük vergilerinin ilk turuna Avrupa Birliği (AB) dahil edilmezken, Trump, ABD ile olan büyük ticaret fazlası göz önüne alındığında, bloğun bir sonraki olabileceğini öne sürdü.

Gümrük vergileri ne kadar zarara yol açabilir?

Euronews'in haberine göre, Goldman Sachs, Euro Bölgesi gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini 2025 yılında yüzde 0,7 olarak tahmin ederken, bu oran yüzde 1'lik konsensüs tahmininin ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aralık ayındaki yüzde 1,1'lik projeksiyonunun oldukça altında.

Goldman Sachs'ın baş Avrupa ekonomisti Sven Jari Stehn'e göre, ABD'nin AB'den yaptığı tüm ithalata uygulanacak yüzde 10'luk bir gümrük vergisi -tam bir misillemeyle karşılaşılması halinde- Euro Bölgesi büyümesinin bir puanlık kısmını silebilir.

GSYH'nin ötesinde, Avrupa şirket kazançları da baskı altına girebilir. Goldman Sachs'ın hisse senedi ekibi, Avrupa'nın hisse başına kazanç büyümesinin 2025 yılında yüzde 8'lik aşağıdan yukarıya konsensüsün oldukça altında, sadece yüzde 3 olarak gerçekleşeceğini öngörüyor.

Ekip, "Önemli olan tarifelerin kendisi değil, ekonomik büyüme ve yatırım niyetlerini etkileyen ticari belirsizliktir," dedi.

Kilit sektörler risk altında!

AB, ABD'nin toplam ithalatının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Avrupa'nın ABD'ye en çok ihraç ettiği sektörler arasında makine, ilaç ve kimyasallar yer alıyor. Otomobil, metal ve teknoloji gibi diğer kilit sektörler de önemli ölçüde gümrük vergisi riskiyle karşı karşıya kalabilir.

Goldman Sachs analistleri, sağlık gibi yüksek marjlı ve savunmacı özelliklere sahip borsa sektörlerinin ticaret belirsizliğinden daha az etkilenme eğiliminde olduğunu belirtiyor. Buna karşılık, otomobil üreticileri ve konjonktürel hisse senetleri özellikle kırılgan.

GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L'Oréal, LVMH, AstraZeneca, SAP ve Sanofi gibi şirketleri içeren ve genellikle "GRANOLAS" olarak adlandırılan grup, büyük sermayeli Avrupa hisse senedi son zamanlarda düşük performans gösterdi ancak ticaret politikası belirsizliği arttığında daha iyi performans gösterme eğiliminde.

Daha zayıf bir euro etkiyi hafifletebilir mi?

Euronun değer kaybetmesi, özellikle küresel gelirleri yüksek olan çok uluslu şirketler başta olmak üzere Avrupa hisse senetleri için bir miktar rahatlama sağlayabilir. Goldman Sachs'ın döviz stratejistleri, EUR/USD döviz kurunun önümüzdeki 12 ay içinde 0,97'ye düşmesini beklerken, GBP/USD'nin 1,20'ye kadar zayıflayabileceğini düşünüyor. Ancak zayıf bir euro ile Avrupa hisse senetleri arasındaki bağlantı karmaşık.

Tarihsel olarak, güçlü bir ABD doları, ABD dışı piyasaların düşük performansıyla ilişkilendiriliyor çünkü Avrupa hisse senetlerindeki dolar bazlı yatırımcılar, döviz dalgalanmalarına karşı korunmadıkları sürece getirilerinin azaldığını görüyor.

Analistler, "Euronun zayıflaması normalde risk priminde bir artışla birlikte gelir, bu da çeviri ve rekabet avantajlarını dengeliyor," dedi.

Avrupa'nın misilleme stratejisi ne olur?

AB'nin ABD'nin yeni gümrük vergilerine nasıl karşılık vereceği de belirsizliğini koruyor.

JPMorgan ekonomisti Nora Szentivanyi'ye göre, "motivasyon, hedefler, zamanlama ve tarife oranlarının hepsi belirsiz." Ancak Avrupa Komisyonu, ABD'nin uygulayacağı herhangi bir gümrük vergisine karşı 'kesin' bir misilleme yapacağını belirtti.

AB'nin 2018'deki hedefli misilleme stratejisini izlemesi halinde, enerji ürünlerine gümrük vergisi uygulamaktan kaçınması ancak Trump'ın seçmen kitlesini en çok etkileyen mallara yüzde 50'yi aşabilecek yüksek vergiler getirmesi muhtemel.

JPMorgan, artan ticaret politikası belirsizliği nedeniyle önümüzdeki dört çeyrekte büyümenin yıllık bazda yüzde 0,5 puan düşeceğini öngörüyor. Ancak Szentivanyi, yeni gümrük vergisi tehditlerinin zayıf Euro Bölgesi büyümesiyle birleştiğinde bölgenin ekonomik görünümünü daha da olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Salı günü ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ekonomik öncelikleri ve transatlantik işbirliğini görüşmek üzere ECB Başkanı Christine Lagarde ile bir araya geldi.

Spesifik detaylar açıklanmasa da toplantı, finansal piyasalar Washington'un ticaret politikası duruşu konusunda daha fazla netlik beklerken ABD-AB ticaret gerilimlerine artan odağın altını çiziyor.