Trump, gümrük vergisini durdurmuştu: Meksika, ABD sınırına asker konuşlandırmaya başladı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafız ve ordu mensuplarının sınıra konuşlanmaya başladığını bildirdi.

Güvenlik sorunlarının "diğer bölgeler kadar problemli olmadığı" yerlerde görev yapan Ulusal Muhafızların ABD sınırına gönderildiğini açıklayan Sheinbaum, bu durumun ülkenin geri kalanını "güvenliksiz bırakmayacağını" belirtti.

Meksika ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu personel, fentanil, diğer uyuşturucular, ABD'ye yasa dışı göç akışını durdurmak ve buradan ateşli silah girişini önlemek amacıyla sınırda halihazırda konuşlandırılmış olan birlikleri takviye edecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Ulusal Muhafız ekiplerinden 6 bin 310 kişi, ordudan ise 2 bin 700 askerin Meksika'nın ABD sınırındaki Baja California, Sonora, Chihuahua ve Tamaulipas gibi eyaletlerinde konuşlandırıldığı aktarıldı.

Gümrük vergileri

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında bu ülkeye getirilen gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından Trump, Kanada'ya yönelik açıkladığı gümrük vergilerinin 30 günlük bir süre için durdurulduğunu duyurmuştu.