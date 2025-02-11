Trump'ın tarife hamlesine karşı Türkiye'nin yol haritası belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamelerini imzaladı. Kaynaklar, yeni vergi uygulamasının 4 Mart itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirtirken, Trump kararnameyi imzalarken "Amerika'yı yeniden zenginleştireceğiz" dedi. Kanada, Meksika, Avustralya, AB ülkeleri ve Japonya gibi ülkeleri kapsayan vergi düzenlemesinin ardından gözler Türkiye’ye etkilerine çevrildi.

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan değerlendirmede, Türkiye’nin dünyanın en büyük sekizinci üreticisi aynı zamanda küresel çapta önemli çelik ihracatçısı olduğu anımsatılarak, şu tespitlere yer verildi:

Türkiye 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,8 artışla 17 milyar dolar değerinde 17,84 milyon ton çelik ürünü ihracatı gerçekleştirildi. Bu dönemde ABD’ye olan çelik ürünleri ihracatımız ise yüzde 22,5 artışla 600 bin ton (704 milyon dolar) seviyesine yükseldi.

Küresel ticaret için risk

Önümüzdeki günlerde Trump'ın Amerikan ekonomisini korumaya yönelik başta ilave gümrük vergileri olmak üzere, uygulaması muhtemel ticaret politikalarının küresel ticaret için bir risk oluşturacağı değerlendirilmekle birlikte, söz konusu süreç halen belirsizliğini koruyor.

Türkiye'ye yüzde 50 uygulandı

ABD tarafından 2017 yılında başlatılan ve 2018 yılı başında sonuçlanarak yürürlüğe giren Çelik Korunma Önlemi (Section.232 Önlemi) getirilen yüzde 25’lik ek vergi (Ağustos 2018-Mayıs 2019 döneminde yüzde 50 olarak uygulandı) ABD’ye yapmış olduğumuz çelik ürünleri ihracatımızda bir miktar düşüşe sebep oldu.

Çelik ihracatı kesintisiz sürüyor

Ancak Uzak Ülkeler ve İslam İşbirliği Teşkilatı Üyeleri ile İhracatı Geliştirme Stratejileri başta olmak üzere ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve küresel pazarlardaki etkinliği artırmak için Bakanlıkça oluşturulan plan, politika, strateji ve destekler sonucunda çelik ürünleri ihracatı kesintisiz sürdü. 2025 yılında da ihracat stratejileri kararlılıkla sürdürerek küresel pazarlardaki etkinlik artırılacak. Belirlenen hedef ülkelerde destek programları genişletilerek ihracatçıların rekabet gücü artırılacak, yeni pazar fırsatları değerlendirilecek ve mevcut pazar payları daha da büyütülecek.

Korumacılık artışı fırsata dönüştürülecek

Son yıllarda artan jeopolitik gerilimleri, küresel tedarik zincirinde yaşanan yeniden yapılanma sürecini, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri AB ekonomisinde devam eden kırılganlıkları ve küresel ticarette beklenen korumacılık artışlarını fırsata dönüştürmek, ekonomik dinamizmi korumak adına pazara giriş stratejilerine daha fazla odaklanılacak bir yıl olacak. Türk ürünlerinin bilinirliğini ve pazar payını artırmaya yönelik çalışmalara hız verilecek. Bu stratejiler çerçevesinde yürütülen fuar katılımı, ticaret heyetleri ve ikili iş görüşmeleri gibi çeşitli tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yoğunlaştırılarak, ihracatın hedef pazarlarda güçlü bir varlık göstermesi sağlanacak.