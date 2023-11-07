Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret 7 Ekim'den bu yana yüzde 50 düştü

Dünyanın dehşetle izlediği İsrail-Filistin savaşında bir ay geride kalırken, can kaybı 10 bin 300'ü aşmış durumda... Dünyadan İsrail'e ateşkes çağrıları yükselirken, Tel Aviv yönetimi masum sivileri vurmaya devam ediyor. Ortadoğu'da geniş çaplı savaş ihtimali gölgesinde Türkiye'den İsrail'e yönelik her kademede sert eleştiriler geliyor.

İsrail'e yönelik her fırsatta sert mesajlar veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Hamas ile ilgili değerlendirmeleri sonrası İsrailli bazı süpermarket zincirleri boykot kararı almıştı.

İsrailli süpermarketlerden boykot kararı

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in haberine göre; Türkiye’den ithalat yapmama kararı alan süpermarketler arasında İsrail’in en büyük zincir süpermarketi Shufersal ile rakipleri Rami Levy ve Yochananof da yer alıyordu. Daha küçük ithalatçıların da aynı yolu izlediği belirtilmişti.

Bakan Bolatnet veriyi açıkladı

Bu gelişmenin ardından ilki ülke arasındaki ticaretin ne aşamada olduğu merak konusu haline gelmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuveyt'e bugün gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında basın toplantısında konuştu.



Reuters'ın haberine göre; açıklamasını Arapça tercüman aracılığıyla yapan Bolat, "7 Ekim'den itibaren (Türkiye ile İsrail arasındaki) karşılıklı ticaretin geçen yıla kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığını görüyoruz" dedi.

Erdoğan: Hamas terör örgütü değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin “Tel Aviv yönetiminin devlet aklını kaybettiğini” ve “İnsanlığına karşı suç işlediğini” söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı bir açıklamada ise ateşkes çağrısı yaparken, Hamas için "Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullanmıştı.