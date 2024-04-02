UBS'ten hisse geri alım açıklaması

İsviçreli banka UBS, şirket kaynaklarından 2 milyar dolara kadar fonla yeni bir hisse geri alım programı başlatacağını açıkladı. UBS geri alım programının yarın başlayacağını ve yarısının bu yıl içinde tamamlanacağını açıkladı.

UBS, 2022'de hisselerinin yüzde 8.6'sına denk gelen 298.5 milyon hissesini geri satın almış ve bu işlem için 5.2 milyar dolar fon ayırmıştı.

Geri alınan hisselerin çoğu, geçen yıl İsviçreli Credit Suisse bankasının satın alınmasında kullanıldı.

UBS, Credit Suisse'i satın almaya yönelik anlaşmayı açıklamadan önce, yaklaşık 1.2 milyar İsviçre frankı (1.32 milyar dolar) değerinde hisse geri alımı yapmıştı.