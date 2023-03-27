UniCredit: Fed ve ECB faiz artışlarına ara vermeli

UniCredit Baş Ekonomisti Erik Nielsen yaptığı bir açıklamada, ABD ve ECB başta olmak üzere bütün küresel merkez bankalarının, piyasada istikrar sağlanana kadar daha fazla faiz artırımından kaçınacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerektiğini ifade etti.

Ekonomist Erik Nielsan tarafından yayımlanan raporda, "Bir dizi politika hatası, batı dünyasını bir mali krizin eşiğine getirdi. Makro bilançolar ve bir bütün olarak bankacılık sistemi dahil olmak üzere ekonomik temellerin hepsi iyi durumda, bu nedenle onarım kolayca gerçekleşebilir. Ancak artık kilit politika yapıcılar tarafından piyasaları rahatlatacak açık, güçlü ve acil bir iletişim gerekiyor.” ifadeleri yer aldı.

Şu anda UniCredit'te grup baş ekonomi danışmanı olan ve daha önce Goldman Sachs Group Inc. ve Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) ekonomist olan Nielsen, son kargaşanın tohumlarını "ABD'deki aşırı deregülasyon ve yetersiz denetime" bağladı.

Ayrıca, finans dünyasında güvenin önemini vurgulayan Nielsan, İsviçreli yetkililerin Credit Suisse krizini ele alış biçimini eleştirerek, durumu kontrol ediş tarzlarını güven kırıcı olarak nitelendirdi.

Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık krizi ve küresel korku ortamına çözüm olarak ise Nielsen, küresel merkez bankalarının ortak bir karar alarak parasal sıkılaştırmaya ara veren bir açıklama yapmaları gerektiğini söyledi.

"Fed ve ECB de dahil olmak üzere büyük merkez bankaları, en azından finansal piyasalarda istikrar sağlanana kadar herhangi bir faiz artırımının masadan kaldırıldığı konusunda ortak bir açıklama yapmalıdır. Önümüzdeki birkaç gün içinde bunun gibi açıklamalara büyük olasılıkla bizi çok daha derin bir krizin eşiğinden uzaklaştırmak için ihtiyaç duyulacak." ifadelerini kullandı.