Walmart, 2 milyar dolarlık JD.com hissesini sattı

Çinli e-ticaret sitesi JD.com’un en büyük hissedarı olan Walmart, bu hissesini satarak e-ticaret operasyonundan ayrıldı. Walmart’ın Çin’de kendi faaliyetlerine odaklanmak için e-ticaretteki hissesini sattığı belirtiliyor. ABD’li perakende devi, Çin’deki bu hisse satışının ardından, depo ve toptan satış işi Sam’s Club’ı ikiye katlamayı hedefliyor.

2 milyar dolar değerinde hisseye sahipti

Fortune Türkiye'nin haberine göre Walmart, JD.com’da 31 Mart itibariyle yaklaşık 2 milyar dolar değerinde yüzde 5,19 oranında hisseye sahipti. Bu satış aynı zamanda, bir zamanlar yatırımcıların gözdesi olan Çin’in e-ticaret sektörünün sert fiyat rekabeti ve düşük tüketici talebi nedeniyle cazibesini kaybettiğinin göstergesi.

Stratejik ortaklık devam edebilir

Walmart JD.com’daki hissesini satsa da, özellikle veri paylaşımı alanında ikisi arasında stratejik ortaklık devam edebilir.

Yıllık bazda yüzde 17,7 oranında artış

Walmart son 25 yılda Çin’deki faaliyetlerinden elde ettiği gelirde yıllık bazda yüzde 17,7 oranında artış kaydetti; bu sağlıklı büyümede, Sam’s Club depo ve toptan satış zinciri ve dijital faaliyetlerinin önemli bir katkısı oldu.

Walmart’ın Sam’s Club depo ve toptan satış mağazasının Çin’deki üyelik geliri, üye sayısı gittikçe arttığından yıllık bazda yüzde 17,7 oranında artış kaydetti. Şirketin Çin’de yaklaşık 48 kulübü var.