Yüksek faiz banka karlarını düşürür mü?

Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB'nin Başkanı Andrey Kostin, Rusya Merkez Bankasının yüksek politika faizinin yanı sıra sıkı düzenleme tedbirleri aldığını belirterek, "Gelecek yıl bankalar için daha kötü olacak. Sağlanan kredilerde keskin bir düşüş var." dedi.

Kostin, Moskova'da düzenlenen etkinlikte, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Merkez Bankasının yüksek bir politika faiz oranı belirlediğine işaret eden Kostin, "Ancak bu orana rağmen gelecek yıl Rus ekonomisinde yüzde 2 büyüme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kostin, yüksek politika faiz oranı nedeniyle Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina'ya yöneltilen tepkileri eleştirerek, "Şimdi herkes zavallı kadına saldırıyor. Ama bir aracı var ve bunu kullanıyor. Ne kadar başarılı olacak görelim, acele etmeye gerek yok." diye konuştu.Rus bankaları için 2025'in "parlak görünmediğini" anlatan Kostin, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl bankalar için daha kötü olacak. Sağlanan kredilerde keskin bir düşüş var. Rusya Merkez Bankası, faiz oranına ek olarak, düzenleme alanında da çok sıkı önlemler aldı."

Rusya Merkez Bankası, 25 Ekim'de, politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmiş, ilave faiz artışı yapılabileceğinin de sinyalini vermişti.