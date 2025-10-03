  1. Ekonomim
2 yıl önce evlenen ünlü sanatçı Melek Mosso eşinden ayrıldı

Sanatçı Melek Mosso, iki yıl önce nikah masasına oturduğu basketbolcu ve model eşi Serkan Sağdıç'tan boşandı.

Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile iki yıllık birlikteliğinin ardından 2023 yılında dünyaevine girmişti.

Genç çiftin evliliklerinde sorun olduğu sık sık gündeme geliyordu. Ünlü çiftin yollarını ayırdığı ortaya çıktı. 2 yıllık evliliklerinin tek celsede bitmesinin ardından Melek Mosso’dan açıklama geldi.

Mosso sosyal medya hesabı ürerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel hatıralarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel hatıralarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz."

