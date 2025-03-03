Dilan Polat’tan ‘boşanma’ kararı! "Hakkımı helal etmiyorum"

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Dilan Polat'ın ifadesinde, tüp bebek tedavisi gördüğünü ve hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını söylediği öğrenildi.

Engin Polat ise "Kesinlikle bizim uyuşturucu madde ile alakamız yoktur. Bize yapılan itibar suikastıdır" diye konuştu.

Dilan Polat sosyal medya hesabından eşi Engin Polat ile ayrılacağını duyurdu.

Polat'ın yaptığı açıklama şöyle:

Ekmek teknemi yıktınız emeklerimi yaktınız cezaevine attırana kadar uğraştınız çaresiz bıraktınız en son yuvamı da yıktınız istediğiniz oldu ben kimseye zarar vermek istemiyorum artık bilmeden.

Çocuklarım bunlara maruz kalsın istemiyorum. Biz bir arada zarar ziyanız olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetimle zarar veriyorum uzaklaşmak istiyorum herkesten her şeyden yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım.

"Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız"

Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum. Sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şey için sonsuz teşekkürler buralardan da gidiyorum muhakkak ki sevenlerim de var çok teşekkür ederim hepinize. Hakkımı helal etmiyorum her şeyimi elimden aldınız.

İstemiyorum yapamıyorum hiçbir şey yapamıyorum nefes alamıyorum sanki yaşam sevincimi heveslerimi her şeyimi ben gücüm kalmadı benim dışımda en azından herkes mutlu olsun.

Engin Polat'tan açıklama

Engin Polat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Yalanan durumlardan dolayı eşim çok etkilendi, bizlere zarar verdiğini düşünerek yazdığı şeylerdi. Biz bir aileyiz ve birbirimize her koşulda sıkıca bağlıyız. Ben ve eşim bir süre buralarda olamayacağız" ifadelerini kullandı.