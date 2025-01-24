Ebru Gündeş'ten kızına 250 milyonluk yalı hediyesi

Geçtiğimiz yılın şubat ayında iş insanı Murat Özdemir ile evlenerek dördüncü kez nikah masasına oturan 50 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş, sürpriz bir kararla Dubai'ye taşınmış ve eşiyle birlikte aylık kirası 17 bin dolar olan ultra lüks bir malikanede yaşamaya başlamıştı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, Gündeş'in Reza Zarrab'tan olan kızı 14 yaşındaki Alaraya'ya bıraktığı servet dudak uçuklattı.

250 milyon liralık yalıyı üzerine yaptı

Dubai'de yaşayan Gündeş, İstanbul'un en değerli bölgelerinden Kanlıca'daki ikiz yalılarının tapusunu kızının üzerine yaptı.

Emlak değerlemelerine göre yalıların toplam değerinin 250 milyon lirayı aşması beklenirken, Türkiye'ye sadece konserler için gelen Gündeş'in Acarkent'te 3.5 katlı, havuzlu bir lüks villada kaldığı biliniyor.