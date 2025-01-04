Ferdi Tayfur'a veda günü: Hayranları AKM'yi doldurdu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Anma törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı.

"Çok büyük bir ismi kaybettik"

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada; "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da anma töreninde yer aldı.

AKM önüne binlerce Ferdi Tayfur hayranı toplandı. Hayranları yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.

Ferdi Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi. Sanatçının sevenleri AKM'yi doldurdu.

AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için uyarıda bulunuldu.

Anma töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi ve sonrasında da İstiklal Marşı okundu.

Anma törenine katılan Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Halil Ergün, Sinan Özen, Fatih Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve Umut Akyürek de katıldı.

Tatlıses: "Arabesk prensini kaybetti"

İbrahim Tatlıses, "Bir hafta önce görüştük. O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur’un çok ekmeğini yedim… Mekânı cennet olsun" dedi.

Orhan Gencebay: "Aramızı açmak için yalan söylediler ama çok iyi dosttuk"

Orhan Gencebay ise; "Sevgili kardeşim şu anda son yolculuğuna çıkıyor. Fakat bu dünyada kim ne yaptıysa iyi yapmalı diyoruz ya. O dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı. Onu sevenleri iyi anladı. Kimseye nasip olmayan ilgi ve sevgiyle karşılandı. Çünkü o kadar güzel çalışmalar yaptı ki. 60'ların sonundan itibaren. Ben 69'un sonunda halkımızın takdiriyle tanınmış biriydim. Fakat 75 yılında 'Çeşme' ile halkımız Ferdi'ye büyük ilgi gösterdi. Bizi 70'lerde öyle bir hale getirdiler ki Ferdi'ci ve Orhan'cı diye. 70'li yıllar çok zor yıllardı, bizi de ayırmışlardı. Ama biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için çok yalan söylüyorlardı. O benim sevgili kardeşim. Çok iyi iki dost ve kardeştik. Şu anda 38 derece ateşim var özür diliyorum karşınıza bu şekilde çıktım. Sevgili kardeşimizi uğurlamaya gelmemiz birinci görevimizdi"

Orhan Gencebay konuşma öncesine Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü.

Anma töreninde Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses yan yana gelerek de konuşma yaptı. Tatlıses, bir ara Orhan Gencebay'ın elini öptü.

"25 yıllık sanat yılımız beraber geçti"

Ferdi Tayfur'un pek çok şarkısının söz yazarlığını üstlenen Ahmet Selçuk İlkan, "40 yıllık mazimizi beraber nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti. En acılı, en mutlu, en kederli, en neşeli günlerimizi sabah, öğle, akşam demeden saatlerce beraber paylaştık. En güzeli de 100'e yakın şarkıda hep birlikte olduk. Hep beraber konserlere gittik, yurt dışına, yurt içine, ülkemizin tüm güzel şehirlerine gittik. O şu an kalbimizde" diye konuştu.

İlk Gülhane konserinin unutulmaz anılardan biri olduğunu değinen İlkan, şöyle konuştu:

"Bir pazar günü için, ilk gece, ilk teklifi Ferdi Tayfur'a yapmışlardı. Yaklaşık 8-10 yıldır sahneye çıkmıyordu. Onu Tarabya'dan aldık. Bizim o zaman korumalarımız yok. Arabayı ben kullanıyorum. Sağda Ferdi Tayfur. İlk defa Gülhane'de konsere çıkacak, 7-8 sene sonra. Sirkeci'ye vardığımızda, Gülhane'den Sirkeci'ye doğru gelen bir kalabalık gördük. Ferdi Tayfur büyük bir acı ve şaşkınlık içinde, üzülerek bana döndü, 'Görüyor musun, galiba unutulmuşum. Bak, beni beklemiyorlar. İnsanlar, geri dönüyor.' dedi. Bu arada avukatı Bülent'i gördü. 'Bülent sen de mi beni beklemiyorsun, gidiyorsun? Nasıl yaparsın bunu bana?' dedi. Büyük acı, keder ve şaşkınlık içinde, hiç kimsenin olmadığını, konserinin boş olduğunu sanıyordu. Avukat Bülent dedi ki 'Ferdi abi girebiliyorsan sen gir. Biz giremedik.' Şaşırdık yaklaştık 100 bine yakın insan meğer Ferdi Tayfur'u bekliyormuş. O kalabalık, geri dönenlermiş. O keder bir anda, sevince dönüştü. Birbirimize sarıldık ve oradan telefonlar açarak, ambulanslarda polis arabalarıyla içeri girmiştik. Müthiş bir konserdi. Gülhane konserlerinin ilk başlangıcı böyle olmuştu. İlk açılışı yapmıştı. O da bu kadar büyük kalabalık beklemiyordu. Hayatının dönüm noktalarından biriydi. Çok mutlu bir günümüzdü. Bugün de en acılı günümüzde, o mutlu günü anarak teselli buluyorum. Ömür boyu kalbimizde yaşatacağız. Son yazdığımız şarkıda olduğu gibi, 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' diyorum. Onun hatırası, adı, şanı yaşayacak, inanıyorum."

Ünlü oyuncu Ahmet Kural da anma törenine katılan isimler arasındaydı.