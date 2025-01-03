Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır'dan açıklama: Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun

Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü Antalya’daki hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Tayfur, Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilmiş, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edilmişti.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Tayfur, tüm çabalara rağmen dün 19.38’de hayatını kaybetti.

Vefat haberiyle sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğan sanatçının eski eşi Necla Nazır, tv100'e açıklamalarda bulundu.

Nazır, yarın düzenlenecek olan cenaze törenine katılacağını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"O benim hep dualarımdaydı"

"Gerçekten çok üzgünüm. Böyle bir acı nasıl ifade edilebilir? Ancak başa gelince anlaşılıyor. O Allah’ın çok sevdiği bir kuluymuş ki mübarek Regaib gecesi vefat etti. Mekanı cennet olsun, nurlarda yatsın. O hep benim dualarımdaydı. Bundan sonra da dualarımda olacak.

Bütün Türkiye’nin başı sağ olsun. Ona artık dua edeceğiz, başka yapılacak hiçbir şey yok. Ferdi Bey iyi bir insandı. Karşılığını da son anında Regaib Kandili’nde verdi. Allah rahmet eylesin, nurlarda yatsın."