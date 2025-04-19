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Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi

Oyuncu Berk Atan, trafik kazası geçirdi. Ünlü oyuncunun kaburga kemiğinin çatladığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Gönül Dağı' dizisinde Taner karakterine hayat veren Berk Atan (33) trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı.

Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan oyuncu daha sonra bir süre dinlenecek.

26 Eylül 1991 yılında İzmir'de doğan oyuncu, 2012 yılında katıldığu Best Model of Turkey yarışmasında birinci oldu.

'Her Şey Yolunda Merkez' dizisiyle oyunculuğa adım atan Atan, 'Dayan Yüreğim', 'Güneşin Kızları' ve 'Cennetin Gözyaşları' gibi yapımlarda rol aldı.

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